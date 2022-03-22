Петришенко: мы будем пополнять музеи нашей страны, чтобы каждый мог видеть, какую цену Беларусь заплатила за мир

Новости Беларуси. Похоже, все дороги памяти сегодня, 22 марта, ведут в Хатынь. За время существования мемориал посетили более 40 миллионов человек из 100 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня там настоящее паломничество. Ведь после фашистской чумы в Беларуси не осталось клочка земли, на которой не пролилась кровь.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы доставляем новые факты, и мы будем пополнять музеи нашей страны, чтобы каждый человек, каждый гражданин нашей страны и гости могли видеть, какую цену Беларусь заплатила за мир.

Акции памяти проходят сегодня по всей стране. В эти минуты в каждой из белорусских школ начинается единый урок памяти «О чем звонят колокола Хатыни».