Петришенко: мы будем пополнять музеи нашей страны, чтобы каждый мог видеть, какую цену Беларусь заплатила за мир

Новости Беларуси. Похоже, все дороги памяти сегодня, 22 марта, ведут в Хатынь. За время существования мемориал посетили более 40 миллионов человек из 100 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня там настоящее паломничество. Ведь после фашистской чумы в Беларуси не осталось клочка земли, на которой не пролилась кровь.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы доставляем новые факты, и мы будем пополнять музеи нашей страны, чтобы каждый человек, каждый гражданин нашей страны и гости могли видеть, какую цену Беларусь заплатила за мир.
Акции памяти проходят сегодня по всей стране. В эти минуты в каждой из белорусских школ начинается единый урок памяти «О чем звонят колокола Хатыни».
Сергеенко в Хатыни: казалось бы, мы уничтожили фашизм в 45-м, но, оказывается, его зерна есть и сегодня. Читайте здесь.