Дипмиссия Украины – всего лишь прикрытие? Кто шпионил в Беларуси – расследование СТВ

Новости Беларуси. Дипломатическая неприкосновенность или неприкрытый шпионаж? Речь о представителях МИДа Украины, командированных в нашу страну. В фокусе разработки органов госбезопасности Беларуси оказались кадровые разведчики, которые умело камуфлировались под маской дипломатов среди работников посольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако кому реально служили посланцы «жовто-блакитной»? Интрига не удивляет. Интересы западных кураторов подталкивают на должностные преступления, а принципы агрессивной разведки становятся превыше мирного добрососедства. О шпионских играх украинских дипломатов с печальным финалом громкое расследование Сергея Шуманского.

2017 год. Гродно. В поле зрения белорусских правоохранителей попадает житель областного центра Денис Ивашин. Публикуемые мужчиной в интернете материалы носили явно провокационный политический характер. В частности обвинения России во враждебном отношении к Украине и Беларуси. Причем подобные информационные вбросы отличались завидной регулярностью. Копнув глубже, чекисты выяснили, что Ивашин русофоб вовсе не по зову сердца. До 2013 года он был активистом партии БНФ, открыто участвовал в протестах. В 2014-м начал позиционировать себя сторонником «Правого сектора», уехал в Украину, где участвовал в Евромайдане и массовых беспорядках в Киеве.

В Украине Ивашин знакомится с представителями информационного противоборства (в том числе с активом проекта InformNapalm) и соглашается стать редактором его белорусской службы. Мотивация у мужчины простая – стремление противостоять российской агрессии. Сам InformNapalm – чистейшей воды ресурс украинской разведки. Подобные проекты задействуются в соцсетях, на общественных площадках, информационных сайтах, а курируют их офицеры центров информационно-психологических операций.

Список интересов достаточно обширный – военное, политическое и экономическое сотрудничество Беларуси и России, состояние армии Союзного государства, ситуация на белорусско-украинской и белорусско-российской границах. Особый интерес Ивашин проявляет к силовикам, в частности к бывшим военнослужащим украинского «Беркута», которые переехали в Беларусь, получили гражданство и устроились на службу в нашей стране.

Вершиной сотрудничества становится приглашение Ивашина на дипломатический прием в посольство Украины в Минске. Именно там с ним знакомится первый секретарь дипмиссии Антон Тимофеев – кадровый разведчик Минобороны Украины. В посольстве он отвечал за межрегиональное и трансграничное сотрудничество, расширение экономических связей между регионами Украины и Беларуси. А на деле искал любые возможности, чтобы максимально дискредитировать белорусско-российское сотрудничество. В июне 2021-го пребывание Тимофеева в нашей стране было признано нежелательным, и он досрочно покинул Беларусь. Без скандала и всеобщей огласки. Разобрались, что называется, по-соседски. Но в своем деле он был не одинок.

– Другие дипломаты посольства Украины в Республике Беларусь к вам с такими просьбами обращались? Или только Тимофеев?

– Выключна, вось тое, што вы маеце ў сабе ў руках. Толькі...

– Только Тимофеев к вам обращался? Штаб посольства большой, вы правильно проинформированы, что есть ряд групп, секций, которые различные направления нам ведут.

– Выключна толькі я. Позже выяснится, что братская Украина, пользуясь принципами добрососедства, на территории нашей страны давно действует в интересах своих западных кураторов. Из порядка 20 сотрудников украинского посольства в Беларуси около половины в разные годы были кадровыми разведчиками. Такой нескрываемой подлости себе не позволяли даже США. На сегодня белорусская контрразведка достоверно выявила 8 киевских дипшпионов. Пришло время раскрыть карты и показать «героев» в лицо.

Винник Сергей Николаевич, с октября 2017 года занимает должность первого секретаря политической секции посольства Украины. Но это – прикрытие. На самом деле является сотрудником Службы внешней разведки. В посольстве занимается вопросами политики. За время своего нахождения в Беларуси установил связь с рядом оппозиционно настроенных экспертов, но после выборов 2020-го она прекратилась. Неоднократно пытался установить контакты с представителями белорусских госорганов и перевести их на неформальную основу.

Виталий Онофрийчук, первый секретарь посольства, также подозревается в принадлежности к кадровому составу украинских спецслужб. По прибытию в Беларусь первым делом установил связь с должностными лицами в Исполкоме СНГ, с которыми ранее контактировал его предшественник, сотрудник Службы внешней разведки Украины Тарас Кривонос. Онофрийчук часто контактирует с Винником и Степановым – еще одним сотрудником СВРУ в посольстве.

Степанов Роман Владимирович, сотрудник Службы внешней разведки Украины, в посольстве курирует экономические вопросы. По результатам контрразведки поддерживает контакты в сфере украинского здравоохранения. Информацию собирает через открытые источники. Негативно относится к действующему руководству Украины и его прозападному курсу, а также к попытке госпереворота в Беларуси в 2020 году.

Пасик Юрий Иванович, советник посольства Украины, официальный представитель Службы внешней разведки. В сентябре 2019-го был уволен Зеленским с должности главы УСБУ по Николаевской области. Участвовал в боевых действиях в зоне АТО.

Звенигородский Илья Александрович, консул посольства Украины. Самый активный разведчик СВР (подробности здесь). Сотрудники украинского посольства установили фотоловушку на стратегическом ж/д перегоне. Что она снимала? Читайте здесь.

В шпионской деятельности оказался замешан и официальный представитель Госпогранслужбы Украины Дмитрий Шмелев. Еще двое сотрудников Главного управления разведки Украины нашим спецслужбам, в принципе, были известны изначально – это атташе по вопросам обороны дипмиссии Александр Болюта и Сергей Кацуба. Оба – кадровые офицеры Минобороны Украины. В Беларусь приехали в середине 2021 года. К слову, именно тогда официальный Киев шаг за шагом начинает откровенную враждебность по отношению к Беларуси. Поддержка западных санкций, непризнание выборов и сплошной поток антибелорусской риторики со стороны официальных украинских лиц. Это лишь малая часть действий, откровенно направленных на подрыв суверенитета и независимости нашей страны. КГБ Беларуси раскрыл данные по шпионажу украинских дипломатов.