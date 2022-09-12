«Нам это жизненно необходимо». Какую уникальную возможность ШОС может дать Беларуси?

Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Хорошо, самый главный итог, который мы можем ожидать по результатам этого двухдневного саммита?

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Самый главный итог, что мы становимся потенциально членами пусть не семьи, но, по крайней мере, клуба цивилизационных стран, которые набирают свое развитие. Мы становимся членами 44 % ВВП – это половина населения всего земного шара – 3,5 миллиарда. Мы как бы уже свои. Вот этот шанс надо использовать, он предоставляет действительно хорошие возможности противопоставления того пути развития, который навязывается нам Западом. Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это на ближайшие годы парадигма нашего развития, движения вперед.

Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки БГЭУ:

Вполне надо понимать, что это делается не просто: цивилизационный выбор – красивые слова. Это вполне прагматичное решение. Беларусь через участие в ШОС получает гораздо более выгодные условия доступа к сырьевым ресурсам, которые нам необходимы, получает возможности гораздо больше в плане логистических путей. Мы же тоже не забываем, что ШОС начинался во многом Китаем для того, чтобы продвигать свою инициативу Великого шелкового пути. По сути, транспортный путь, объединяющий Азию и Европу, который проходил в том числе и по нашей стране. Для Беларуси это реально прагматичные интересы, а не просто мечтания, чтобы быть великой или быть чьим-то зонтиком. Нам это жизненно необходимо, мы без этого не сможем. Кирилл Казаков, СТВ:

А насколько цивилизационно он нам близок?