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«Нам это жизненно необходимо». Какую уникальную возможность ШОС может дать Беларуси?

12 сентября 2022 19:23
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Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Хорошо, самый главный итог, который мы можем ожидать по результатам этого двухдневного саммита?  

«Нам это жизненно необходимо». Какую уникальную возможность ШОС может дать Беларуси?-1

Георгий Гриц, экономический аналитик:  
Самый главный итог, что мы становимся потенциально членами пусть не семьи, но, по крайней мере, клуба цивилизационных стран, которые набирают свое развитие. Мы становимся членами 44 % ВВП – это половина населения всего земного шара – 3,5 миллиарда. Мы как бы уже свои. Вот этот шанс надо использовать, он предоставляет действительно хорошие возможности противопоставления того пути развития, который навязывается нам Западом.  

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Это на ближайшие годы парадигма нашего развития, движения вперед.  

«Нам это жизненно необходимо». Какую уникальную возможность ШОС может дать Беларуси?-4

Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки БГЭУ:  
Вполне надо понимать, что это делается не просто: цивилизационный выбор – красивые слова. Это вполне прагматичное решение. Беларусь через участие в ШОС получает гораздо более выгодные условия доступа к сырьевым ресурсам, которые нам необходимы, получает возможности гораздо больше в плане логистических путей. Мы же тоже не забываем, что ШОС начинался во многом Китаем для того, чтобы продвигать свою инициативу Великого шелкового пути. По сути, транспортный путь, объединяющий Азию и Европу, который проходил в том числе и по нашей стране. Для Беларуси это реально прагматичные интересы, а не просто мечтания, чтобы быть великой или быть чьим-то зонтиком. Нам это жизненно необходимо, мы без этого не сможем.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
А насколько цивилизационно он нам близок?  

«Нам это жизненно необходимо». Какую уникальную возможность ШОС может дать Беларуси?-7

Ирина Новикова, доктор экономических наук:  
Почему нет? Даже если цивилизационно мы отличаемся, но это по логике насколько близок. Несмотря на то, что от глобализации отказываются, мир становится единым: все общаются, все ездят. И когда мы говорим о том, что мы евразийская страна, я с этим не соглашусь, я считаю, что мы европейцы, мы ближе к европейской культуре.  

Георгий Гриц:  
Это «Википедия» так считает.  

Ирина Новикова:  
Ну и ради Бога.  

«Нам это жизненно необходимо». Какую уникальную возможность ШОС может дать Беларуси?-10

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:  
Но когда нам говорят, что поездка в Европу, извините, это надо заслужить и это привилегия. И даже вот эта фраза заставляет нас находить варианты общения с теми людьми, которые поддерживают наши ценности, которые готовы с нами говорить на равных и самое главное – эти люди не говорят нам, как жить. Это уже дорогого стоит.  

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# Международное сотрудничество # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Ирина Новикова # Георгий Гриц # Сергей Дик # Алексей Беляев # Фотофакт

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