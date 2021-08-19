Александр Лукашенко: власть – это не проходной двор, это очень серьёзное дело, это государство, миллионы людей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы в последнее время, исходя из уроков прошлого года, увидели, кто есть кто, и жестко и принципиально начали требовать уплаты налогов и нормального поведения просто бизнесменов. Я не имею в виду, что бизнесмен – это бесправный человек и не имеет права на собственное мнение. Абсолютно нет. Но всегда подчеркивал и, думаю, что умные бизнесмены меня услышали, что политика и бизнес – это вещи разные. Все в законах не пропишешь, и законы есть разные, будь то в политике или бизнесе.

Любой бизнесмен, который хочет заниматься политикой, должен строго следовать закону. Политики и бизнесмены должны соблюдать законы. Но если ты проворовался, как у нас это частенько бывает (и примеры знаем), и поперся потом в политику, чтобы прикрыть это все, и если вдруг что, то обвинить власть, что вот, знаете, я честный бизнесмен, пошел в политику и поэтому меня зажали тут. Некоторые сидельцы, сегодня там находящиеся [в местах заключения – прим.ред.], так себя и вели. Вот это будет пресекаться однозначно. И не надо на власть обижаться.

И власть – это не проходной двор: в одну дверь зашел, в другую вышел. Это очень серьезное дело, это государство, люди, миллионы людей. Поэтому бизнесмены это должны четко понимать. Еще раз подчеркиваю: это не значит, что бизнесменам, руководителям компаний запрещено идти во власть. Можно. Но для этого есть выборы. Идите, боритесь и будьте неподкупными. Поступайте так в жизни, чтобы не за что было тебя зацепить.