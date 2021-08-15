Налоги или штрафы? Каких домашних животных в Беларуси нужно регистрировать и как это сделать
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Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Скажите, какими законами в Беларуси регулируется обращение с животными?
Екатерина Короткина, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда КУП «ЖКХ № 1 Московского района г. Минска»:
Есть постановление 834-е о правилах содержания домашних животных и кошек, а также отлове безнадзорных животных в Республике Беларусь. Закон предусматривает обязательную регистрацию животных в течение трех дней после приобретения в возрасте 3-3,5 месяца. Для этого необходимо обратиться в ЖЭО по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт владельца и ветеринарный паспорт, если такой имеется.
Как стерилизация и чипирование влияют на здоровье и характер домашних животных?
Алеся Лакина:
А если купили уже взрослую собаку или взрослого кота?
Екатерина Короткина:
Взрослую собаку все равно регистрировать нужно.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Хорошо, а есть ли какой-то лимит? Например, сколько положено на одну квартиру, одну семью.
Екатерина Короткина:
Да, конечно, есть лимит. Не более двух питомцев. Неважно, две собаки, две кошки, одна собака и одна кошка на квартиру. Но если в квартире, допустим, два собственника, соответственно, по одному питомцу на собственника.
Алеся Лакина:
А рыбок регистрируют?
Екатерина Короткина:
Рыбок – нет.
Алеся Лакина:
А какие животные входят в группу обязательной регистрации?
Екатерина Короткина:
Регистрируют только собак и кошек.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
А если превышен лимит – у некоторых три собаки дома – что нужно делать? Это прямо запрещено, или есть какие-то дополнительные документы, которые нужно оформить?
Екатерина Короткина:
Пока в Республике Беларусь только два.
Татьяна Савчик:
Хорошо, а что касается налогов на содержание домашних животных в Беларуси – нам нужно уплачивать? Потому что во многих европейских странах такой налог существует, притом даже зависит от породы, размера.
Екатерина Короткина:
Все правильно. В Беларуси налоги существуют только на собак, то есть на котов не нужно платить налог. Налог на собак оплачивается ежеквартально, то есть раз в месяц. Он уже включен в жировку, то есть где-то дополнительно оплачивать не нужно. Сумма налога зависит от региона и от местной власти, то есть местная власть устанавливает сумму налога. Допустим, Минск, Минская область – от 1 базовой до 1,5 базовой величины на особо опасные породы и породы, которые свыше 25 сантиметров в холке. На все остальные породы 0,3 базовые величины.
Татьяна Савчик:
А есть какая-то группа людей, которые освобождаются от налогов?
Екатерина Короткина:
Есть исключения. Это неработающие пенсионеры, инвалиды по зрению, для которых собаки – это поводырь, и инвалиды 1-2 групп. Еще, возможно, не оплачивается налог, когда собака регистрируется в частном секторе.
Алеся Лакина:
Но не все же такие добросовестные. Если человек не хочет регистрировать свое животное, как выявить?
Татьяна Савчик:
И что грозит в таком случае владельцу?
Екатерина Короткина:
Незарегистрированное животное выявить очень просто. Во-первых, есть доброжелательные, скажем так, соседи. То есть очень просто выявить по жалобам, зарегистрирован либо не зарегистрирован питомец.
Алеся Лакина:
А если не жалуются? Хороший питомец, послушный.
Екатерина Короткина:
Ежегодно, в начале года, формируются графики рейдов, совместно комиссионно проводятся. Проходят, как правило, после 18:00, когда все владельцы с собаками гуляют, то есть не в рабочее время. И тоже выявляются и штрафуются: предупреждение либо до 15 базовых величин штрафы. Если во время нарушения правил содержания домашних животных, кроме этого, были какие-то нанесены телесные повреждения другим людям либо повреждено имущество, тогда уже увеличивается до 30 базовых величин либо административный арест.
Александра Каштанова:
Обязательно ли иметь ветпаспорт и делать прививки животным?
Екатерина Короткина:
Обязательно ежегодно делается прививка от бешенства. Неважно, кошка, собака, змеи.
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