Налоги или штрафы? Каких домашних животных в Беларуси нужно регистрировать и как это сделать

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Скажите, какими законами в Беларуси регулируется обращение с животными?

Екатерина Короткина, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда КУП «ЖКХ № 1 Московского района г. Минска»:

Есть постановление 834-е о правилах содержания домашних животных и кошек, а также отлове безнадзорных животных в Республике Беларусь. Закон предусматривает обязательную регистрацию животных в течение трех дней после приобретения в возрасте 3-3,5 месяца. Для этого необходимо обратиться в ЖЭО по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт владельца и ветеринарный паспорт, если такой имеется. Как стерилизация и чипирование влияют на здоровье и характер домашних животных? Алеся Лакина:

А если купили уже взрослую собаку или взрослого кота? Екатерина Короткина:

Взрослую собаку все равно регистрировать нужно. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Хорошо, а есть ли какой-то лимит? Например, сколько положено на одну квартиру, одну семью. Екатерина Короткина:

Да, конечно, есть лимит. Не более двух питомцев. Неважно, две собаки, две кошки, одна собака и одна кошка на квартиру. Но если в квартире, допустим, два собственника, соответственно, по одному питомцу на собственника.

Алеся Лакина:

А рыбок регистрируют? Екатерина Короткина:

Рыбок – нет. Алеся Лакина:

А какие животные входят в группу обязательной регистрации? Екатерина Короткина:

Регистрируют только собак и кошек. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

А если превышен лимит – у некоторых три собаки дома – что нужно делать? Это прямо запрещено, или есть какие-то дополнительные документы, которые нужно оформить? Екатерина Короткина:

Пока в Республике Беларусь только два. Татьяна Савчик:

Хорошо, а что касается налогов на содержание домашних животных в Беларуси – нам нужно уплачивать? Потому что во многих европейских странах такой налог существует, притом даже зависит от породы, размера.

Екатерина Короткина:

Все правильно. В Беларуси налоги существуют только на собак, то есть на котов не нужно платить налог. Налог на собак оплачивается ежеквартально, то есть раз в месяц. Он уже включен в жировку, то есть где-то дополнительно оплачивать не нужно. Сумма налога зависит от региона и от местной власти, то есть местная власть устанавливает сумму налога. Допустим, Минск, Минская область – от 1 базовой до 1,5 базовой величины на особо опасные породы и породы, которые свыше 25 сантиметров в холке. На все остальные породы 0,3 базовые величины. Татьяна Савчик:

А есть какая-то группа людей, которые освобождаются от налогов? Екатерина Короткина:

Есть исключения. Это неработающие пенсионеры, инвалиды по зрению, для которых собаки – это поводырь, и инвалиды 1-2 групп. Еще, возможно, не оплачивается налог, когда собака регистрируется в частном секторе. Алеся Лакина:

Но не все же такие добросовестные. Если человек не хочет регистрировать свое животное, как выявить? Татьяна Савчик:

И что грозит в таком случае владельцу? Екатерина Короткина:

Незарегистрированное животное выявить очень просто. Во-первых, есть доброжелательные, скажем так, соседи. То есть очень просто выявить по жалобам, зарегистрирован либо не зарегистрирован питомец.