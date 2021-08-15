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Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником

15 августа 2021 11:45
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Новости Беларуси. У военнослужащих одного из важнейших подразделений Вооруженных Сил Беларуси 15 августа профессиональный праздник. День Военно-воздушных сил отмечают сотрудники не только ВВС, но и войск противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником-1

Этому обычаю уже 20 лет. Именно столько прошло с того момента, когда два вида войск объединили в одно подразделение. Его цель неизменна – защищать населенные пункты и военные базы от ударов противника с воздуха, а также в случае необходимости поражать войска противника.

Личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником поздравил Президент.

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Охраняя воздушные рубежи Беларуси, днем и ночью Военно-воздушные силы страны несут боевое дежурство, осваивают новейшие образцы авиационной техники, надежно защищают мирную жизнь и созидательный труд белорусов, оперативно и эффективно обеспечивают военную безопасность государства.

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником-7

Всем известны подвиги наших летчиков во время Великой Отечественной войны. Они ликвидировали и последствия аварии на Чернобыльской АЭС, выполняли интернациональный долг в Афганистане, Анголе и других горячих точках планеты.

В наши дни белорусские летчики также демонстрируют самые лучшие человеческие качества, продолжая боевые традиции предшественников. У всех на слуху имя первого Героя Беларуси Владимира Карвата, который погиб, отводя падающий на населенные пункты самолет.

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником-10

Ценой собственной жизни спасли от опасности мирных людей во время тренировочного полета в 2021 году под Барановичами авиаторы Лидской штурмовой авиабазы Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко.

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником-13

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Владимир Карват # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Фотофакт

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