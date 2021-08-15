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Игорь Голуб: в воздушном пространстве было около трёх провокаций, которые нам удалось предотвратить

15 августа 2021 11:59
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Новости Беларуси. У военнослужащих одного из важнейших подразделений Вооруженных Сил Беларуси 15 августа профессиональный праздник. День Военно-воздушных сил отмечают сотрудники не только ВВС, но и войск противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У всех на слуху имя первого Героя Беларуси Владимира Карвата, который погиб, отводя падающий на населенные пункты самолет. Ценой собственной жизни спасли от опасности мирных людей во время тренировочного полета в 2021 году под Барановичами авиаторы Лидской штурмовой авиабазы Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко.

Игорь Голуб: в воздушном пространстве было около трёх провокаций, которые нам удалось предотвратить-1

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Новые видеоподробности расследования трагедии в распоряжении нашего корреспондента Алены Сыровой, которая на неделе пообщалась с командующим ВВС и ПВО и обратилась в Следственный комитет. Итак, большое интервью вечером 15 августа на СТВ в 19:30. О безопасности в небе и на земле, недавнем прошлом и, конечно же, апгрейд-перспективах летучей армии.

Игорь Голуб: в воздушном пространстве было около трёх провокаций, которые нам удалось предотвратить-4

Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
За этот промежуток времени в воздушном пространстве было около трех провокаций, реальных провокаций, которые нам удалось предотвратить. И, так скажем, мы в постоянной готовности нашими дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне для того, чтобы не допустить нарушения государственной границы в воздушном пространстве.

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов Военно-воздушных сил с профессиональным праздником. Подробнее здесь.

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