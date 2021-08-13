Как стерилизация и чипирование влияют на здоровье и характер домашних животных?
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Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Сейчас в Беларуси во многих европейских странах уже существует метод ОСВВ (это массовая стерилизация). Стоит ли его применять? Каково ваше отношение к подобному методу? Возможно ли всех бродячих животных отловить, стерилизовать, вакцинировать и отпустить в городскую среду?
Александра Якусик, волонтер:
Мне кажется, прямо на 100 % вряд ли это возможно когда-то. Вряд ли это когда-нибудь закончится, но хотя бы в какой-то части в мире, наверное, это бы сократило массовое нахождение животных на улицах.
Татьяна Савчик:
На передержку абсолютно каждое животное не возьмешь же.
Александра Якусик:
Да. Я, в принципе, наверное, положительно отношусь к этому методу. Чтобы минимально, наверное…
Алеся Лакина, ведущая ток-шок:
Но вообще-то программа нигде, насколько я знаю, не оправдала ожиданий. Она сопровождалась громкими какими-то финансовыми хищениями и так далее. Но правда ли, что стерилизация и вакцинация снижают иммунитет, животные некоторые не переносят последствий хирургического вмешательства и умирают?
Алеся Кузьмич, ветеринар:
К сожалению, есть небольшой процент животных, которые могут погибнуть из-за операции. Но это относится ко всем оперативным вмешательствам, не только стерилизации, кастрации. Есть индивидуальные непереносимости препаратов, наркотических веществ. Есть индивидуальные реакции на вакцину, как и у людей. Поэтому сказать, что нет, не надо вакцинироваться и стерилизовать только поэтому, абсолютно неверно. Стерилизация с кастрацией профилактируют огромное количество заболеваний и нежелательное потомство у питомцев.
Алеся Лакина:
Правда ли, что стерилизация снижает агрессию и не сбиваются в стаю собаки?
Алеся Кузьмич:
Что касается стайного поведения – вполне возможно, что да, потому что животные ищут себе партнеров. А по поводу агрессии – опять же, гормональный фон меняется, и у них нет пунктика насчет размножения, поэтому да, они становятся спокойнее.
Сергей Верташ, судья по спорту «Служебное многоборье кинологов»:
Ну, садки они все равно делают, то есть инстинкт остается инстинктом даже после стерилизации. То есть седлают – вы же понимаете, что такое садки? – друг друга.
Татьяна Савчик:
В любом случае, все перечисленные методы не приводят к тому, что собака в дальнейшем не заболевает? То есть все равно это переносчик определенных инфекций, если это бездомный пес в городской черте.
Алеся Кузьмич:
Есть инфекции, которые мы не можем профилактировать, к сожалению, пока что вакцинациями и какими-то обработками. Но это спасет хотя бы от большего числа инфекций, которые они могут переносить.
Татьяна Савчик:
Вопрос ко всем гостям: отношение к чипированию? Я понимаю, что здесь единственный есть плюс: если питомец утерян, его проще найти. Какие еще?
Ирина Азен, эксперт Международной кинологической федерации:
А еще плюс: если животное выброшено чипированное, очень можно хорошо оштрафовать выбросившего его человека. Это большой плюс чипизации.
Алеся Лакина:
Как происходит чипирование?
Ирина Азен:
Микрочип вживляется под кожу. Обычный укол, я не знаю, какой размер у чипчика.
Алеся Кузьмич:
Инъекция подкожная.
Алеся Лакина:
Для собаки это безопасно?
Ирина Азен:
Абсолютно.
Алеся Кузьмич:
Да.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Когда в отлов попадает пес, который чипирован, его как-то сканируют?
Ирина Азен:
Конечно. Сейчас у всех есть сканеры, даже у меня он есть, я уже не говорю про ветеринарные клиники и службы отлова. Кстати, я хотела про это ОСВВ – стерилизация и выпуск в естественную среду. Чем это плохо? Я собаками занимаюсь уже, наверное, 40 с лишним лет – наверное, больше, чем все здесь присутствующие. В общем-то сказать, что кастрация или стерилизация снижает уровень агрессии – я с этим не соглашусь. Половое поведение, конечно, меняется, спорить не буду, это естественно. Но если собака агрессивная…
Алеся Лакина:
Они становятся более уравновешенные, спокойные?
Ирина Азен:
Не становятся они более уравновешенные. Если собака проявляла зооагрессию, если собака агрессивна к человеку, никакая стерилизация и кастрация ее не спасет и не изменит. Но надо повышать ответственность наших граждан за выбрасывание ненужных животных на улицу, а этого можно достигать только поголовным чипированием. Кстати, между прочим, чипирование – это же не просто так. У нас сегодня в «Доктор Вете», по-моему, имеется база чипированных животных.
Алеся Кузьмич:
Всебелорусская база.
Ирина Азен:
Совершенно справедливо, но «Доктор Вет» ее начал, и сейчас отвечает за нее, насколько я знаю. И в этой базе данных к этому чипу привязаны фамилия, телефон и адрес владельца. Поэтому все очень просто: поймали собачку, проверили: «Иванов Сидор Поликарпович, почему это твоя Жучка без присмотра бегает? Штраф тебе в плечи».
Сергей Верташ:
А он скажет, что потерялась.
Ирина Азен:
Тоже штраф. Кстати, в Европе, насколько я знаю страны, если тебе возвращают животное из приюта, твое потерянное животное, ты тоже платишь какой-то штраф. Услуги отлова, услуги содержания. Я считаю, что это правильно. Кстати, если не дай бог бы потерялось мое животное, и его бы так поймали и мне сообщили, что его нашли, я бы готова была еще и премию заплатить, что оно осталось живое, здоровое и мне его возвращают. Для потеряшек это очень хорошая вообще мысль, потому что клейма читаются плохо. Во-первых, нанесение на животное клейма – более трудозатратная операция, это дольше проходит. И существую породы шерстлявые, там этого клейма через год уже просто не прочитаешь. А чип – они, конечно, тоже пропадают, вся техника ломается, но крайне редко. Это один из способов уменьшать количество выброшенных собак, потому что рубль – он руководит всеми.