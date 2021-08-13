Как стерилизация и чипирование влияют на здоровье и характер домашних животных?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Сейчас в Беларуси во многих европейских странах уже существует метод ОСВВ (это массовая стерилизация). Стоит ли его применять? Каково ваше отношение к подобному методу? Возможно ли всех бродячих животных отловить, стерилизовать, вакцинировать и отпустить в городскую среду?

Александра Якусик, волонтер:

Мне кажется, прямо на 100 % вряд ли это возможно когда-то. Вряд ли это когда-нибудь закончится, но хотя бы в какой-то части в мире, наверное, это бы сократило массовое нахождение животных на улицах. Татьяна Савчик:

На передержку абсолютно каждое животное не возьмешь же. Александра Якусик:

Да. Я, в принципе, наверное, положительно отношусь к этому методу. Чтобы минимально, наверное… Алеся Лакина, ведущая ток-шок:

Но вообще-то программа нигде, насколько я знаю, не оправдала ожиданий. Она сопровождалась громкими какими-то финансовыми хищениями и так далее. Но правда ли, что стерилизация и вакцинация снижают иммунитет, животные некоторые не переносят последствий хирургического вмешательства и умирают?

Алеся Кузьмич, ветеринар:

К сожалению, есть небольшой процент животных, которые могут погибнуть из-за операции. Но это относится ко всем оперативным вмешательствам, не только стерилизации, кастрации. Есть индивидуальные непереносимости препаратов, наркотических веществ. Есть индивидуальные реакции на вакцину, как и у людей. Поэтому сказать, что нет, не надо вакцинироваться и стерилизовать только поэтому, абсолютно неверно. Стерилизация с кастрацией профилактируют огромное количество заболеваний и нежелательное потомство у питомцев. Алеся Лакина:

Правда ли, что стерилизация снижает агрессию и не сбиваются в стаю собаки? Алеся Кузьмич:

Что касается стайного поведения – вполне возможно, что да, потому что животные ищут себе партнеров. А по поводу агрессии – опять же, гормональный фон меняется, и у них нет пунктика насчет размножения, поэтому да, они становятся спокойнее.

Сергей Верташ, судья по спорту «Служебное многоборье кинологов»:

Ну, садки они все равно делают, то есть инстинкт остается инстинктом даже после стерилизации. То есть седлают – вы же понимаете, что такое садки? – друг друга. Татьяна Савчик:

В любом случае, все перечисленные методы не приводят к тому, что собака в дальнейшем не заболевает? То есть все равно это переносчик определенных инфекций, если это бездомный пес в городской черте. Алеся Кузьмич:

Есть инфекции, которые мы не можем профилактировать, к сожалению, пока что вакцинациями и какими-то обработками. Но это спасет хотя бы от большего числа инфекций, которые они могут переносить. Татьяна Савчик:

Вопрос ко всем гостям: отношение к чипированию? Я понимаю, что здесь единственный есть плюс: если питомец утерян, его проще найти. Какие еще?

Ирина Азен, эксперт Международной кинологической федерации:

А еще плюс: если животное выброшено чипированное, очень можно хорошо оштрафовать выбросившего его человека. Это большой плюс чипизации. Алеся Лакина:

Как происходит чипирование? Ирина Азен:

Микрочип вживляется под кожу. Обычный укол, я не знаю, какой размер у чипчика. Алеся Кузьмич:

Инъекция подкожная. Алеся Лакина:

Для собаки это безопасно? Ирина Азен:

Абсолютно. Алеся Кузьмич:

Да.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Когда в отлов попадает пес, который чипирован, его как-то сканируют? Ирина Азен:

Конечно. Сейчас у всех есть сканеры, даже у меня он есть, я уже не говорю про ветеринарные клиники и службы отлова. Кстати, я хотела про это ОСВВ – стерилизация и выпуск в естественную среду. Чем это плохо? Я собаками занимаюсь уже, наверное, 40 с лишним лет – наверное, больше, чем все здесь присутствующие. В общем-то сказать, что кастрация или стерилизация снижает уровень агрессии – я с этим не соглашусь. Половое поведение, конечно, меняется, спорить не буду, это естественно. Но если собака агрессивная… Алеся Лакина:

Они становятся более уравновешенные, спокойные? Ирина Азен:

Не становятся они более уравновешенные. Если собака проявляла зооагрессию, если собака агрессивна к человеку, никакая стерилизация и кастрация ее не спасет и не изменит. Но надо повышать ответственность наших граждан за выбрасывание ненужных животных на улицу, а этого можно достигать только поголовным чипированием. Кстати, между прочим, чипирование – это же не просто так. У нас сегодня в «Доктор Вете», по-моему, имеется база чипированных животных.