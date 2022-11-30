Налог на прибыль, экспорт и инвестиции. Как закроют дефицит в бюджете на 2023 год?

Новости Беларуси. Проект бюджета на 2023 год, изменения в налогообложении и расчеты внебюджетного фонда соцзащиты. В Овальном зале 30 ноября обсуждали документы, по которым страна будет жить в 2023-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совместное заседание собрались парламентарии и правительство. Как заявил премьер-министр Роман Головченко, качество и уровень жизни граждан остаются безусловным приоритетом. А главный финансовый документ сохранит свою социальную направленность. Увеличат расходы на образование, здравоохранение, заработную плату. Бюджет на будущий год верстался с учетом вероятного сценария экономики. Ситуация на валютном и финансовом рынке стабильна. Неплохие показатели у промышленных предприятий: производство увеличивается. Как в целом работает экономика, учитывая внешние факторы? И какие перспективы? Репортаж Полины Королевы.

Бюджет на следующий год сформирован с дефицитом. Но реальные источники, которые покроют недостаток, уже есть. Это избытки предыдущих лет, заимствование, погашение долгов – старые, но проверенные временем инструменты. Доходную часть бюджета традиционно формируют за счет налога на прибыль. В 2023 году он вырастет с 18 % до 20 %. Соответствующий законопроект 30 ноября обсудили в Овальном зале. Воспитатели, учителя, медработники. Кому и насколько поднимали зарплату в 2022-м?

Светлана Бартош, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Камеральные проверки будут осуществляться, начиная с 1 января 2023 года в отношении граждан, длительное время не работающих. То есть тех граждан, которые более пяти лет не работали. Они будут подвергаться: их расходы соизмеряться с их доходами. В целом, конечно, положительная норма закреплена в том, что сокращен период камеральных проверок: вместо десяти лет – пять лет.

Несмотря на статус дефицитного, бюджет на 2023 год сохраняет социальную направленность. Фонд оплаты труда составит более 15 миллиардов рублей, что на 17 % больше, чем в текущем году. Поддержку получат такие сферы, как строительство социального жилья и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры. На выплаты материнского капитала предусмотрено 429 миллиона рублей. Головченко: качество и уровень жизни граждан остаются безусловным приоритетом работы правительства.

Людмила Нижевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Особенностью бюджета 2023 года будет то, что у нас появился ряд новых субвенций, передаваемых из республиканского бюджета, на приобретение минеральных удобрений, на закупку мелиоративной техники, культуртехнических работ, а также приобретение сельскохозяйственной техники для неплатежеспособных организаций.

Тенденция не сбавлять ритм касается не только социальных гарантий, но и внешних экономических связей. Благодаря быстрой и взвешенной реакции белорусского правительства политика санкционного давления недружественных стран не привела к ожидаемому краху экономики Беларуси. Но, как отметил премьер-министр, это не значит, что проблем нет. Задача правительства – сохранить положительные тенденции в экономике этого года, и приумножить их в 2023-м. Рост обеспечат инвестиции и экспорт. Тем более время оценить старых и новых внешних партнеров в деле было достаточно. Сегодня белорусские производители заходят в востребованные экспортные ниши России. Лукашенко: «Не деньги главное, сегодня у России валюты – девать некуда». Подробнее.