Головченко: качество и уровень жизни граждан остаются безусловным приоритетом работы правительства

Новости Беларуси. «Нулевое чтение» 30 ноября проходят документы, по которым страна будет жить в 2023-м. Проект бюджета, изменения в налогообложении и законопроект о расчетах внебюджетного фонда соцзащиты. В Овальном зале на совместное заседание собрались парламентарии и правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономическая ситуация заставляет быть рациональнее, но вместе с тем главный финансовый документ сохранит свою социальную направленность. Качество и уровень жизни граждан остаются безусловным приоритетом работы правительства, заявил премьер-министр Роман Головченко. Как и в предыдущие годы, бюджет сверстан с дефицитом, но для опасений нет причин. Экономическим блоком уже просчитаны варианты.

Людмила Нижевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Самое главное в нынешней ситуации то, что бюджет сохранил свою социальную направленность. Планируется в 2023 году на социальную сферу направить 44,8 % консолидированного бюджета, а это 27,2 миллиарда рублей. Особый акцент – реализация мероприятий по повышению оплаты труда работникам бюджетных организаций. Запланировано, что фонд оплаты труда составит 15,6 миллиарда рублей. Весь этот комплекс мероприятий позволит достичь среднемесячной заработной платы в 2023 году на уровне 1 454 рублей, что составит 75 % от средней заработной платы по стране. Министр финансов: дефицит бюджета под контролем, мы понимаем, что с ним будем делать. Подробности.