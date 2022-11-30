Головченко: качество и уровень жизни граждан остаются безусловным приоритетом работы правительства
Новости Беларуси. «Нулевое чтение» 30 ноября проходят документы, по которым страна будет жить в 2023-м. Проект бюджета, изменения в налогообложении и законопроект о расчетах внебюджетного фонда соцзащиты. В Овальном зале на совместное заседание собрались парламентарии и правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономическая ситуация заставляет быть рациональнее, но вместе с тем главный финансовый документ сохранит свою социальную направленность. Качество и уровень жизни граждан остаются безусловным приоритетом работы правительства, заявил премьер-министр Роман Головченко. Как и в предыдущие годы, бюджет сверстан с дефицитом, но для опасений нет причин. Экономическим блоком уже просчитаны варианты.
Людмила Нижевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Самое главное в нынешней ситуации то, что бюджет сохранил свою социальную направленность. Планируется в 2023 году на социальную сферу направить 44,8 % консолидированного бюджета, а это 27,2 миллиарда рублей. Особый акцент – реализация мероприятий по повышению оплаты труда работникам бюджетных организаций. Запланировано, что фонд оплаты труда составит 15,6 миллиарда рублей. Весь этот комплекс мероприятий позволит достичь среднемесячной заработной платы в 2023 году на уровне 1 454 рублей, что составит 75 % от средней заработной платы по стране.
Министр финансов: дефицит бюджета под контролем, мы понимаем, что с ним будем делать. Подробности.
Благодаря быстрой и взвешенной реакции правительства политика санкций со стороны недружественных стран не привела к ожидаемому краху экономики Беларуси. Но, как отметил премьер-министр, это не значит, что проблем нет. Задача правительства – сохранить положительные тенденции в экономике этого года и приумножить их в 2023-м. Рост обеспечат инвестиции и экспорт.
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