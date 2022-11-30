Этими аэролодками экипируют МЧС всей страны. Как они выглядят и для чего нужны?

Новости Беларуси. На вооружении гродненских спасателей появилась шестиметровая всепогодная аэролодка «Пиранья», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее главная особенность в том, что она может ходить не только по воде и льду, но даже по суше. Приобретение в эту пору года как никогда кстати. Ведь начинается сезон зимней рыбалки на льду. И аэроглиссер существенно поможет работникам МЧС в деле спасения людей на водоемах. Репортаж Галины Буро.

Вода, болото, мелководье, рыхлый снег, лед – для этой аэролодки с названием «Пиранья» нет преград.

Галина Буро, корреспондент:

Сейчас наглядно видно, что поверхность озера покрыта множественными льдинами, но для этого катера это не проблема. И мы сейчас это проверим. Поехали!

Все дело в аэродинамике. Винт не в воде, как в обычных моторных лодках, а на поверхности. В основе катера воздушная подушка из 7 баллонов и 11 отсеков. Потому ходить шестиметровая «Пиранья» может даже по суше. У гродненских спасателей появился аэрокатер «Пиранья».

Аэролодка российского производства всепогодная: не боится температур от минус 30 до плюс 40 градусов по Цельсию. К тому же, маневренная (и впрямь, как рыба в воде) – развивает скорость до 125 километров в час. Гродненские водолазы МЧС уже обучаются работе с норовистой «Пираньей».

Илья Орлов, водитель-водолаз пожарного аварийно-спасательного отряда Гродненского областного управления МЧС:

Это, как и на любую технику, надо сначала привыкнуть, почувствовать габариты. Впервые, когда сел за этот катер, я почувствовал эту мощь, этот рев мотора. Эту силу под твоими ногами. «Все-таки прислушиваются». Что нужно помнить рыбакам перед выходом на лед?