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Этими аэролодками экипируют МЧС всей страны. Как они выглядят и для чего нужны?

30 ноября 2022 18:04
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Новости Беларуси. На вооружении гродненских спасателей появилась шестиметровая всепогодная аэролодка «Пиранья», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее главная особенность в том, что она может ходить не только по воде и льду, но даже по суше. Приобретение в эту пору года как никогда кстати. Ведь начинается сезон зимней рыбалки на льду. И аэроглиссер существенно поможет работникам МЧС в деле спасения людей на водоемах.   

Репортаж Галины Буро.  

Этими аэролодками экипируют МЧС всей страны. Как они выглядят и для чего нужны?-1

Вода, болото, мелководье, рыхлый снег, лед – для этой аэролодки с названием «Пиранья» нет преград.  

Этими аэролодками экипируют МЧС всей страны. Как они выглядят и для чего нужны?-4

Галина Буро, корреспондент: 
Сейчас наглядно видно, что поверхность озера покрыта множественными льдинами, но для этого катера это не проблема. И мы сейчас это проверим. Поехали!  

Этими аэролодками экипируют МЧС всей страны. Как они выглядят и для чего нужны?-7

Все дело в аэродинамике. Винт не в воде, как в обычных моторных лодках, а на поверхности. В основе катера воздушная подушка из 7 баллонов и 11 отсеков. Потому ходить шестиметровая «Пиранья» может даже по суше.    

У гродненских спасателей появился аэрокатер «Пиранья».  

Этими аэролодками экипируют МЧС всей страны. Как они выглядят и для чего нужны?-10

Аэролодка российского производства всепогодная: не боится температур от минус 30 до плюс 40 градусов по Цельсию. К тому же, маневренная (и впрямь, как рыба в воде) – развивает скорость до 125 километров в час. Гродненские водолазы МЧС уже обучаются работе с норовистой «Пираньей».  

Этими аэролодками экипируют МЧС всей страны. Как они выглядят и для чего нужны?-13

Илья Орлов, водитель-водолаз пожарного аварийно-спасательного отряда Гродненского областного управления МЧС:  
Это, как и на любую технику, надо сначала привыкнуть, почувствовать габариты. Впервые, когда сел за этот катер, я почувствовал эту мощь, этот рев мотора. Эту силу под твоими ногами.  

«Все-таки прислушиваются». Что нужно помнить рыбакам перед выходом на лед?  

Этими аэролодками экипируют МЧС всей страны. Как они выглядят и для чего нужны?-16

Аэроглиссер расширит возможности спасения людей на мелководье и в целом на зимнем водоеме. Ведь порой из-за тонкого льда сложно подобраться к терпящему бедствие человеку. Теперь эта проблема решена.  

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# МЧС Беларуси # общество # Галина Буро # Илья Орлов # Ольга Адиева # Фотофакт

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