«Всё-таки прислушиваются». Что нужно помнить рыбакам перед выходом на лёд?

Новости Беларуси. На вооружении гродненских спасателей появилась шестиметровая всепогодная аэролодка «Пиранья», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее главная особенность в том, что она может ходить не только по воде и льду, но даже по суше. Приобретение в эту пору года как никогда кстати. Ведь начинается сезон зимней рыбалки на льду. И аэроглиссер существенно поможет работникам МЧС в деле спасения людей на водоемах. Репортаж Галины Буро.

Приобретение своевременное. Ведь стартует сезон зимней рыбалки. И уже есть первые жертвы. В начале недели в Гродненском районе провалился под лед и утонул 61-летний рыбак. Водолазы обнаружили мужчину на дне в 30 метрах от берега. Потому спасатели не устают проводить беседы с рыбаками. Этими аэролодками экипируют МЧС всей страны. Как они выглядят и для чего нужны?

В ближайшие дни обещают понижение температуры, и, соответственно, лед начнет становиться на водоемах. Помните, что первый лед очень некрепок и может проломаться.

Рыбак Андрей на льду пока ловить не пробовал, но есть друзья, которые увлекаются.

Сейчас, у меня знакомые есть, на такой лед, который сейчас, никто не выходит, потому что это опасно. Вон в Дзержинске случай был, что три рыбака сразу утонуло. Все-таки прислушиваются. И в чате рыболовном, который гродненский, тоже есть везде много информации о толщине льда, о несчастных случаях. Поэтому все это учитывают и имеют в виду.

Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:

Отправляясь на рыбную ловлю, обязательно правильно экипируйтесь: наденьте спасательный жилет, возьмите с собой веревку и шилья для льда. Они помогут вам выбраться из полыньи.

Безопасный лед – это 20 сантиметров, не меньше. Однако некоторые рыбаки все же любят испытывать судьбу. Потому аэролодки «Пиранья» поступили во все областные управления МЧС страны.