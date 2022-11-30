«Правильные отношения с импортёрами». Как белорусам не остаться без чая и кофе?

Новости Беларуси. Как обстоят дела с ассортиментом импортных товаров? Это особенно важно сегодня в разрезе тех продуктов питания, которые Беларусь сама не производит, а ввозит из-за рубежа. Постановление Совета Министров № 713 о регулировании цен коснулось и импортеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сегодня это отразилось на их работе, кто не дополучит прибыль и может ли вообще речь идти об уходе в минус, разбиралась Кристина Протосовицкая.

Брестская областная база «Бакалея» – один из крупнейших импортеров Беларуси. Отгружают товары 4 тысячам магазинов и торговым сетям по всей стране. А номенклатура импортируемых продуктов исчисляется тысячами – более сотни партнеров в 32 странах.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Сегодня 85 % товаров на полках подпадает под постановление № 713 – сюда же входит критический импорт, именно то, что не выращивается и не производится в Беларуси: чай, кофе, кукуруза, подсолнечное масло. Чтобы полки были заполненными и был выбор, торговым сетям нужно выстраивать правильные отношения с импортерами.

По импортным продуктам один из ключевых вопросов сегодня – логистика. Из-за очередей на границе и санкций для перевозчиков сроки доставки значительно выросли – с трех дней до 14. Брестский импортер уже работает на упреждение спроса – увеличением объема, чтобы продукты на складе не вымывались.

Татьяна Ковалевская, начальник отдела организации розничной торговли Брестской областной базы «Бакалея»:

Изначально были сложности по насыщению магазинов товарами импортного производства. Некоторые импортеры не смогли перестроиться на новую систему ценообразования. Сейчас ситуация стабилизировалась. Все поставщики отгружают продукцию в полном объеме и ассортименте.

Обновило правила игры для ввоза импортных товаров и постановление № 713. Снижение цен и ограничение дохода импортера действительно есть, но в убыток добросовестный поставщик работать попросту не станет. Документ прибивает к плинтусу всех посредников. Теперь размер вознаграждения тех, кто ввозит и продает, ограничен. Импортер, который напрямую связан с иностранным производителем, получит тот процент, который перекрывает валютные риски и обеспечивает прибыльность. Если в цепочке появится кто-то еще делить придется именно этот процент и проиграет каждый.

Сергей Ульчик, заместитель генерального директора Брестской областной базы «Бакалея»:

С учетом санкционных давлений товары критического импорта у нас выросли на 50 % в объеме 2021 года. Это существенная разница. Идет прирост, и он очень важен в данной ситуации. Вся продукция, которая поставлялась ранее, ее ассортимент не изменился. Цены в некоторых случаях даже снизились. Наша доходность позволяет осуществлять поставки и в дальнейшем без перебоев и ритмично.

Последний месяц для торговли стал переходным – многие и импортеры, и производители приостанавливали отгрузки для того, чтобы привести в соответствие все расценки. Отсюда и частичные перебои в магазинах с любимыми товарами. Сегодня прилавки активно насыщаются.

Я месяц не была, но мне все нравится. Все, что хотелось, все есть, даже больше. Набрала целую корзинку.

Все, что я люблю, осталось. Может, кому-то чего-то не хватает, но все любимое мое осталось, белорусское осталось, поэтому все хорошо.