Воспитатели, учителя, медработники. Кому и насколько поднимали зарплату в 2022-м?

Новости Беларуси. Проект бюджета на 2023 год, изменения в налогообложении и расчеты внебюджетного фонда соцзащиты. В Овальном зале 30 ноября обсуждали документы, по которым страна будет жить в 2023-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совместное заседание собрались парламентарии и правительство. Как заявил премьер-министр Роман Головченко, качество и уровень жизни граждан остаются безусловным приоритетом. А главный финансовый документ сохранит свою социальную направленность. Увеличат расходы на образование, здравоохранение, заработную плату.

Налог на прибыль, экспорт и инвестиции. Как закроют дефицит в бюджете на 2023 год?