Воспитатели, учителя, медработники. Кому и насколько поднимали зарплату в 2022-м?

Новости Беларуси. Проект бюджета на 2023 год, изменения в налогообложении и расчеты внебюджетного фонда соцзащиты. В Овальном зале 30 ноября обсуждали документы, по которым страна будет жить в 2023-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совместное заседание собрались парламентарии и правительство. Как заявил премьер-министр Роман Головченко, качество и уровень жизни граждан остаются безусловным приоритетом. А главный финансовый документ сохранит свою социальную направленность. Увеличат расходы на образование, здравоохранение, заработную плату.
Налог на прибыль, экспорт и инвестиции. Как закроют дефицит в бюджете на 2023 год?
Особое внимание разработчики законопроекта уделили повышению оплаты труда. В текущем году правительство трижды пересматривало сумму базовой ставки гос- и военнослужащих. Их оклады повысили на 7 % и 14 % соответственно. Были приняты и точечные решения: прибавку к оплате получили воспитатели, учителя, работники социальной и культурной сфер. Эти категории будут в зоне повышенного внимания и в 2023 году.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Значительные ресурсы направлены на поддержание сложившегося в пандемийный период уровня оплаты труда в здравоохранении. Ковидные доплаты трансформированы в отраслевые надбавки всему медицинскому персоналу.
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