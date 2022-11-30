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Воспитатели, учителя, медработники. Кому и насколько поднимали зарплату в 2022-м?

30 ноября 2022 18:06
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Новости Беларуси. Проект бюджета на 2023 год, изменения в налогообложении и расчеты внебюджетного фонда соцзащиты. В Овальном зале 30 ноября обсуждали документы, по которым страна будет жить в 2023-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совместное заседание собрались парламентарии и правительство. Как заявил премьер-министр Роман Головченко, качество и уровень жизни граждан остаются безусловным приоритетом. А главный финансовый документ сохранит свою социальную направленность. Увеличат расходы на образование, здравоохранение, заработную плату.  

Налог на прибыль, экспорт и инвестиции. Как закроют дефицит в бюджете на 2023 год?  

Воспитатели, учителя, медработники. Кому и насколько поднимали зарплату в 2022-м?-1

Особое внимание разработчики законопроекта уделили повышению оплаты труда. В текущем году правительство трижды пересматривало сумму базовой ставки гос- и военнослужащих. Их оклады повысили на 7 % и 14 % соответственно. Были приняты и точечные решения: прибавку к оплате получили воспитатели, учителя, работники социальной и культурной сфер. Эти категории будут в зоне повышенного внимания и в 2023 году.  

Воспитатели, учителя, медработники. Кому и насколько поднимали зарплату в 2022-м?-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:  
Значительные ресурсы направлены на поддержание сложившегося в пандемийный период уровня оплаты труда в здравоохранении. Ковидные доплаты трансформированы в отраслевые надбавки всему медицинскому персоналу.  

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# Зарплаты в Беларуси # общество # Полина Королева # Александра Качан # Роман Головченко # Фотофакт

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