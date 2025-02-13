Накормила Лукашенко его любимым блюдом! Белоруска вспомнила, как встречала Президента на заводе

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

– Завидую я вам, вы всегда кушаете свежий сыр. Мое любимое блюдо, можно сказать. Масло – это тоже ваше, да?

– Да. У нас есть шесть видов масла. Четыре вида по жирности и два – по различной упаковке.

– Самое вкусное – это, да?

– Это самое жирное – 82,5 %. Вкусное.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Именно так выглядит дегустация и реклама на высшем уровне. Конечно, спланированная отчасти и во многом комплементарная, но только потому, что увиденным тогда в Поставах и услышанным в рассказе нашей героини Александр Лукашенко остался очень доволен, что бывает нечасто. Хотя абсолютно всегда для Президента готовят все самое вкусное, самое свое. Но учитывая уровень и специфику, не может не возникнуть вопрос: а свое ли? К визиту Лукашенко готовились три дня!

Светлана Германович, технолог ОАО «Поставский молочный завод»:

В течение трех дней готовились. Три дня мы его ожидали. В первый день мы еще не верили, что визит состоится. Поэтому можно сказать, что два дня готовились. Любые хозяева готовятся ко встрече гостей. Тем более гости были очень важные. И очень хотелось достойно представить работу целого коллектива, даже района, потому что к нам относятся и сельскохозяйственные организации. Поэтому готовились. Так как готовимся и ко встрече наших партнеров каких-то, ничего необычного. Проверяла служба безопасности, конечно. По периметру предприятия прошли, посмотрели какие-то моменты, отметили. Где-то усилили освещение в какой-то камере, чтобы ярче можно было снимать. Поговорили о том, какая продукция будет представлена. Нас очень впечатлило и порадовало, что Президент очень доверяют качеству нашей продукции. Никаких дополнительных исследований продукции не было. Вся продукция была представлена та, что и реализуется в торговые сети, и на прилавок идет потребителю. Она же была представлена Президенту, и Президент запросто взял ее, кушал. «Алена, всех построить, ты – первая». Лукашенко пригласил журналистов попробовать поставские сыры. К нам приезжают разные органы, но визит Президента был особенным Светлана Германович:

Никто не привозил – вся продукция была с полок нашего предприятия, и никто дополнительных никаких исследований не делал. Нам казалось, что, может быть, это очень важно, очень серьезно. И нам было очень приятно, что такое высокое доверие нам оказали и продукцию нашу попробовали.

– Это наш красный чеддер. Наша разработка. В данный момент он занимает треть от всего объема производимого нами сыра. То есть чеддер – популярный сыр, очень пользуется спросом. Он чеддеризуется в формовочном аппарате.

– А сколько его надо держать в холодильнике?

– 30 суток.

Светлана Германович:

Правительство к нам тоже приезжает. Конечно, приезжают разные контролирующие органы, но его визит был совсем другой. Эта атмосфера была необычной, он был наполнен чем-то таким душевным, очень теплым. Он приехал со своей командой, было интересно посмотреть на их взаимоотношения, на то, как он общается с ними, как он думает про нас. Нет, не стоит ему перепоручать поездки, визиты. Мы всегда следим за его визитами по телевизору, но не могла я себе представить, что когда-то будет у нас такой визит. Лукашенко: ко мне уже пошел вал обращений людей, у нас тысячи таких точек, куда просят приехать (подробности). Мудрость главы государства в том, что он заботится о простых людях Светлана Германович:

Он показался очень мудрым человеком, очень заинтересованным в нашей работе даже. Он проявил такое внимание, он так слушал, вдумчиво все рассматривал, задавал такие вопросы. Он мне показался таким очень мудрым человеком, интересующимся и мыслящим.

Мудрость его в том, что он заботится о простых людях. Он пришел, самое первое, что он спросил, – сколько людей, сколько они здесь зарабатывают, как они тут работают. Человек же всегда должен стоять во главе угла. Технологии, развитие, сельское хозяйство. Но во главе угла всегда стоит человек. Начальник производства принимала на работу как своих детей

Светлана Германович:

Судьба такая – быть человеком в белом халате. Мечтала поступить в медицинский, мечтала быть врачом, лечить людей, но жизнь сложилась так, что я поступила в технологический университет, закончила его и по распределению приехала сюда, в Поставы, в край густых лесов, сосновых и голубых озер. Здесь люблю отдыхать. У нас в районе 157 озер, 86 рек. У нас есть где отдыхать, у нас есть даже 16 водохранилищ. У нас замечательно, можно отдыхать. Я очень люблю собирать грибы, ездить на озеро, ходить на озеро. Нас приняли, и сказал начальник производства, сейчас она заместитель директора у нас, что я принимаю всех, думая о том, что, а если бы это пришли мои дети. Я отношусь точно так же. Да, были такие ощущения, что тебя так принимают.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не открою Америку, если подчеркну, что ситуация остается наиболее стабильной в коллективах, где принимаются все возможные меры для закрепления кадров, в том числе молодых специалистов. Как закреплять кадры, я даже не хочу рассказывать. У нас есть колоссальный опыт работы в советский период, да и в наш период неплохие есть подходы, примеры. Мы о них знаем. Не стыдно было рассказывать Президенту о том, что мы производим