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Производство элитных сыров с голубой плесенью запустили в Мядельском районе

13 февраля 2025 14:31
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В Минской области продолжается реализация программы «Один район – один проект». В Мядельском районе после реконструкции запустили новое производство элитных сыров с голубой плесенью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Модернизация позволила увеличить объемы выпуска молочной продукции на 50 %. Кроме расширения ассортиментного ряда, появились и новые рабочие места.

Производство элитных сыров с голубой плесенью запустили в Мядельском районе-2

На Нарочанском производственном участке молочного завода выпускают элитные сыры с голубой плесенью. Как по итальянским рецептам. Сейчас объемы выпуска увеличены в два раза. Специально под это провели реконструкцию помещений. Реализация проекта позволила создать дополнительно 20 рабочих мест.

Производство элитных сыров с голубой плесенью запустили в Мядельском районе-4

В месяц будут изготавливать около 90 тонн сыра. Расширили также ассортимент продукции. Это четыре вида сыра с голубой плесенью с разными сроками созревания: от 25 до 60 суток. Все сырье для производства поставляется из Мядельского района. Перед переработкой строгий контроль качества.

Производство элитных сыров с голубой плесенью запустили в Мядельском районе-6

Юлия Харук, начальник производственной лаборатории Нарочанского производственного участка молочного завода:
Мы принимаем молоко сорта экстра и высшего. Оно должно соответствовать параметрам для производства сыра. Такое молоко мы смогли подобрать в Мядельском районе. При положительном входном контроле молока, оно передается на переработку.

Производство элитных сыров с голубой плесенью запустили в Мядельском районе-8

Производство сыров с голубой плесенью уникально. Технология приближена к оригиналу. Но все секреты остаются в тайне.

Подробнее в видеоматериале.

# Предприятия Беларуси # Продукты питания

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