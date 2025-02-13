Производство элитных сыров с голубой плесенью запустили в Мядельском районе

В Минской области продолжается реализация программы «Один район – один проект». В Мядельском районе после реконструкции запустили новое производство элитных сыров с голубой плесенью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Модернизация позволила увеличить объемы выпуска молочной продукции на 50 %. Кроме расширения ассортиментного ряда, появились и новые рабочие места.