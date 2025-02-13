Производство элитных сыров с голубой плесенью запустили в Мядельском районе
В Минской области продолжается реализация программы «Один район – один проект». В Мядельском районе после реконструкции запустили новое производство элитных сыров с голубой плесенью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Модернизация позволила увеличить объемы выпуска молочной продукции на 50 %. Кроме расширения ассортиментного ряда, появились и новые рабочие места.
На Нарочанском производственном участке молочного завода выпускают элитные сыры с голубой плесенью. Как по итальянским рецептам. Сейчас объемы выпуска увеличены в два раза. Специально под это провели реконструкцию помещений. Реализация проекта позволила создать дополнительно 20 рабочих мест.
В месяц будут изготавливать около 90 тонн сыра. Расширили также ассортимент продукции. Это четыре вида сыра с голубой плесенью с разными сроками созревания: от 25 до 60 суток. Все сырье для производства поставляется из Мядельского района. Перед переработкой строгий контроль качества.
Юлия Харук, начальник производственной лаборатории Нарочанского производственного участка молочного завода:
Мы принимаем молоко сорта экстра и высшего. Оно должно соответствовать параметрам для производства сыра. Такое молоко мы смогли подобрать в Мядельском районе. При положительном входном контроле молока, оно передается на переработку.
Производство сыров с голубой плесенью уникально. Технология приближена к оригиналу. Но все секреты остаются в тайне.
Подробнее в видеоматериале.