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В Минской области планируют капитально отремонтировать почти 160 жилых домов в 2025-м

13 февраля 2025 14:18
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В Год благоустройства – с масштабными инициативами. В Минской области в 2025 году планируют капитально отремонтировать почти 160 жилых домов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области планируют капитально отремонтировать почти 160 жилых домов в 2025-м-2

Из них около десятка – в Дзержинском районе. Здесь появится спортивный центр – большая площадка для активностей на свежем воздухе. В планах и новые аттракционы в городском парке. Кроме самого райцентра, комфорт проживания улучшится и в столичном городе-спутнике Фаниполь. Среди самых значимых премьер – большая школа. Особый акцент и на наведение порядка на дворовых территориях.

В Минской области планируют капитально отремонтировать почти 160 жилых домов в 2025-м-4

Вера Красовская, директор УП «Дзержинское ЖКХ»:
Поскольку зима нам позволила благоприятными, теплыми, погодными условиями, в этом году мы приступили раньше к благоустройству дворовых территорий. Реализация комплексного подхода позволит нам благоустраивать жилые кварталы и постепенно приводить дворовые территории и жилфонд в надлежащее состояние. 

Соответственно, поменяют свое обличие и города. В городе Дзержинске есть благоустроенное спортивное ядро для занятий спортом детей разных возрастных групп. В городе Фаниполь также уделяется большое внимание благоустройству не только дворовых территорий, но и земель общего пользования. Там сейчас проходит реализация масштабного проекта по реконструкции городского парка.

В Минской области планируют капитально отремонтировать почти 160 жилых домов в 2025-м-6

Екатерина Соловьева, заместитель генерального директора ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области»:
Стоят амбициозные задачи, которые включают в себя ремонт улично-дорожной сети – это более миллиона квадратных метров. Комплексный ремонт придомовых территорий, не менее 200 планируется выполнить. Капитально отремонтировать 158 жилых домов. 

Кроме этого, в текущем году особый акцент будет делаться на установку и ремонт детского игрового оборудования. В первую очередь в агрогородках, сельских населенных пунктах. Что касается ремонта улично-дорожной сети, также планируется особое внимание обратить на сельскую местность. Более 35 % квадратных метров от плана запланировано отремонтировать в агрогородках.

Значительные изменения ожидает и Заславль. Город в 2025 году примет фестиваль-ярмарку хлеборобов «Дажынкі».

# Строительство # Государственная социальная политика # Екатерина Соловьева

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