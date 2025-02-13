В Минской области планируют капитально отремонтировать почти 160 жилых домов в 2025-м

В Год благоустройства – с масштабными инициативами. В Минской области в 2025 году планируют капитально отремонтировать почти 160 жилых домов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Из них около десятка – в Дзержинском районе. Здесь появится спортивный центр – большая площадка для активностей на свежем воздухе. В планах и новые аттракционы в городском парке. Кроме самого райцентра, комфорт проживания улучшится и в столичном городе-спутнике Фаниполь. Среди самых значимых премьер – большая школа. Особый акцент и на наведение порядка на дворовых территориях.

Вера Красовская, директор УП «Дзержинское ЖКХ»:

Поскольку зима нам позволила благоприятными, теплыми, погодными условиями, в этом году мы приступили раньше к благоустройству дворовых территорий. Реализация комплексного подхода позволит нам благоустраивать жилые кварталы и постепенно приводить дворовые территории и жилфонд в надлежащее состояние. Соответственно, поменяют свое обличие и города. В городе Дзержинске есть благоустроенное спортивное ядро для занятий спортом детей разных возрастных групп. В городе Фаниполь также уделяется большое внимание благоустройству не только дворовых территорий, но и земель общего пользования. Там сейчас проходит реализация масштабного проекта по реконструкции городского парка.