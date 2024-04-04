Лукашенко дал совет назначенцам: у каждого члена коллектива должен быть шанс – не надо рубить шашкой наголо

О кадрах сегодня, 4 апреля, речь шла во Дворце Независимости. Президент согласовал на должности ряд кандидатур: от главы концерна и банка до руководителя района в областном центре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что в работе может быть тяжелого, скажет кто-то, апеллируя к тому, что в общем-то у нас есть все, чтобы жить неплохо, а главное – есть возможности жить еще лучше. Отчасти он будет прав, но ведь без отсутствия дисциплины все вышеперечисленное работать не будет. Потому важнейшее требование Президента – ее отстроить и обеспечить. Для этого нужно наладить контакт с людьми.