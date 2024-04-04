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Лукашенко дал совет назначенцам: у каждого члена коллектива должен быть шанс – не надо рубить шашкой наголо

04 апреля 2024 18:59
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О кадрах сегодня, 4 апреля, речь шла во Дворце Независимости. Президент согласовал на должности ряд кандидатур: от главы концерна и банка до руководителя района в областном центре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что в работе может быть тяжелого, скажет кто-то, апеллируя к тому, что в общем-то у нас есть все, чтобы жить неплохо, а главное – есть возможности жить еще лучше. Отчасти он будет прав, но ведь без отсутствия дисциплины все вышеперечисленное работать не будет. Потому важнейшее требование Президента – ее отстроить и обеспечить. Для этого нужно наладить контакт с людьми.

Лукашенко дал совет назначенцам: у каждого члена коллектива должен быть шанс – не надо рубить шашкой наголо-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Порядок бьет класс. Будет дисциплина и порядок – будут компенсированы некоторые недоработки по другим направлениям. Завтра вы придете в трудовые коллективы, особенно руководители районов. Я всегда советую подобным людям: у каждого члена коллектива должен быть шанс. Поэтому не надо приходить с шашкой наголо и рубить там. Не те времена. Мозги надо иметь, голову на плечах, тогда за вами пойдут люди. Если кто-то где-то недорабатывал – дайте ему шанс. Никто ждать не будет, пока он развернется. Вы побежали, он отстает, ну что ж, надо ему объяснить, что отставать нельзя, затопчут, как я говорю. Но дайте шанс. Вы руководителями становитесь высокого уровня. Люди хотят жить нормально и дышать спокойно. Они не должны дрожать с утра до вечера на работе и после работы. Создайте нормальную атмосферу в коллективе. Дайте возможность людям себя проявить. У нас должна быть истинная демократия, когда люди живут в удовольствие. А если будут в удовольствие работать, то будут и жить в удовольствие. Потому что основную часть времени они проводят на работе.

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# Государственная политика # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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