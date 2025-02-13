Полное доверие Президенту, у нас не случится ничего страшного, как у соседей – технолог молочного завода

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Светлана Германович, технолог ОАО «Поставский молочный завод»:

Да, есть полное доверие нашему Президенту. И мне кажется, что не случится у нас ничего плохого, такого страшного, как у наших соседей. Хочется нам очень в это верить. И мы доверяем и работаем.

Санкции, конечно, на нас тоже влияют. Влияют очень сильно. Это и поставки, что-то как-то срывается. Это и поставки оборудования, что-то очень откладывается, что-то очень задерживается.

Тем не менее мы боремся с этим как можем, но работаем в таких условиях. Продукцию свою производим. Стараемся вводить какие-то новинки, новые виды продукции. И поэтому надеемся, что Бог нас защитит, и очень верим, что все будет хорошо.