Когда в Минске решат вопрос с долгостроями?

Новости Беларуси. 25 многоквартирных домов построили в Минске в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За восемь месяцев жилищный фонд столицы прирос на 305 тысяч квадратных метров.

Самое активное строительство в Первомайском районе. Там уже сдали семь высоток. Пять новых домов появились в Октябрьском, четыре – в Московском, три – во Фрунзенском, по два дома – в Заводском, Ленинском и Центральном районах. Больше половины жилья строится по индивидуальным проектам. Всего же в столице возводится 145 жилых домов.