Прямой эфир

Когда в Минске решат вопрос с долгостроями?

22 сентября 2020 15:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 25 многоквартирных домов построили в Минске в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За восемь месяцев жилищный фонд столицы прирос на 305 тысяч квадратных метров.

Когда в Минске решат вопрос с долгостроями?-1

Самое активное строительство в Первомайском районе. Там уже сдали семь высоток. Пять новых домов появились в Октябрьском, четыре – в Московском, три – во Фрунзенском, по два дома – в Заводском, Ленинском и Центральном районах. Больше половины жилья строится по индивидуальным проектам. Всего же в столице возводится 145 жилых домов.

Когда в Минске решат вопрос с долгостроями?-4

Также в ближайшие пару лет в Минске решат вопрос с долгостроями. Около 100 объектов должны сдать уже к концу года. За последние 5 лет их количество сократилось втрое. К застройщикам, которые не соблюдают нормативные сроки строительства, применяют штрафные санкции.

# Строительство # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Турчин о строительстве жилья в Минской области: «Планы есть масштабные»
22 сентября 2020 15:04

Александр Турчин о строительстве жилья в Минской области: «Планы есть масштабные»

Выздоровели 73 386 пациентов. Минздрав озвучил последние данные по коронавирусу
22 сентября 2020 14:06

Выздоровели 73 386 пациентов. Минздрав озвучил последние данные по коронавирусу

«Люди видят, что их слушают государственные лица». Игорь Евсеев провёл прямую телефонную линию
22 сентября 2020 13:52

«Люди видят, что их слушают государственные лица». Игорь Евсеев провёл прямую телефонную линию