Когда в Минске решат вопрос с долгостроями?

Новости Беларуси. 25 многоквартирных домов построили в Минске в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За восемь месяцев жилищный фонд столицы прирос на 305 тысяч квадратных метров.
Новости Беларуси. 25 многоквартирных домов построили в Минске в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За восемь месяцев жилищный фонд столицы прирос на 305 тысяч квадратных метров.
Самое активное строительство в Первомайском районе. Там уже сдали семь высоток. Пять новых домов появились в Октябрьском, четыре – в Московском, три – во Фрунзенском, по два дома – в Заводском, Ленинском и Центральном районах. Больше половины жилья строится по индивидуальным проектам. Всего же в столице возводится 145 жилых домов.
Также в ближайшие пару лет в Минске решат вопрос с долгостроями. Около 100 объектов должны сдать уже к концу года. За последние 5 лет их количество сократилось втрое. К застройщикам, которые не соблюдают нормативные сроки строительства, применяют штрафные санкции.