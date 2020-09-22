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Александр Турчин о строительстве жилья в Минской области: «Планы есть масштабные»

22 сентября 2020 15:04
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Новости Беларуси. В деревне Зацень Минского района ввели арендное жилье для медицинских работников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин о строительстве жилья в Минской области: «Планы есть масштабные»-1

Изначально дома строились для продажи на коммерческом рынке, но оказались невостребованными. Весной губернатор посетил квартал жилой застройки, после чего было принято решение не ждать разрушения домов, а перестроить их под арендное жилье. В результате появилось семь трехэтажных домов с несколькими комнатами, санузлом, котельной, гаражом, террасой. Два корпуса отвели под общежитие, в пяти отдельно будут проживать семьи медиков.

Александр Турчин о строительстве жилья в Минской области: «Планы есть масштабные»-4

Геннадий Залога, генеральный директор компании-застройщика:
Учитывались желания заказчика, чтобы сохранить здесь и архитектуру, и дизайн весь. Применялись в основном все отечественные материалы. Стоимость данного объекта получилась – данных домов – где-то 662 доллара за метр квадратный.

Александр Турчин о строительстве жилья в Минской области: «Планы есть масштабные»-7

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Мы и дальше будем двигаться, конечно, по обеспечению жильем наших работников социальной сферы, не только медицины – образование, культура. Поэтому планы есть масштабные, не только Минского района. То есть в каждом районном центре, может быть, не формируя отдельные дома, но в каждой строящейся новостройке, по мере необходимости – одну, две, три – сколько необходимо квартир, государство будет строить. Местные органы власти, конечно, прежде всего для того, чтобы их потом передавать нашей социальной сфере.

Александр Турчин о строительстве жилья в Минской области: «Планы есть масштабные»-10

Совсем скоро арендное жилье получат 5 семей и 16 молодых специалистов, которые работают в сфере здравоохранения Минского района. Сейчас прорабатывается возможность организации дополнительного маршрута общественного транспорта. Кстати, в 2020 году в Минской области планируется ввести в эксплуатацию 30 с половиной тысяч квадратных метров арендного жилья.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Геннадий Залога # Александр Турчин # Фотофакт

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