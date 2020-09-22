Александр Турчин о строительстве жилья в Минской области: «Планы есть масштабные»

Новости Беларуси. В деревне Зацень Минского района ввели арендное жилье для медицинских работников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Изначально дома строились для продажи на коммерческом рынке, но оказались невостребованными. Весной губернатор посетил квартал жилой застройки, после чего было принято решение не ждать разрушения домов, а перестроить их под арендное жилье. В результате появилось семь трехэтажных домов с несколькими комнатами, санузлом, котельной, гаражом, террасой. Два корпуса отвели под общежитие, в пяти отдельно будут проживать семьи медиков.

Геннадий Залога, генеральный директор компании-застройщика:

Учитывались желания заказчика, чтобы сохранить здесь и архитектуру, и дизайн весь. Применялись в основном все отечественные материалы. Стоимость данного объекта получилась – данных домов – где-то 662 доллара за метр квадратный.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Мы и дальше будем двигаться, конечно, по обеспечению жильем наших работников социальной сферы, не только медицины – образование, культура. Поэтому планы есть масштабные, не только Минского района. То есть в каждом районном центре, может быть, не формируя отдельные дома, но в каждой строящейся новостройке, по мере необходимости – одну, две, три – сколько необходимо квартир, государство будет строить. Местные органы власти, конечно, прежде всего для того, чтобы их потом передавать нашей социальной сфере.