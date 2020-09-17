Александр Лукашенко: мы вынуждены закрыть госграницу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда не удалось захватить власть сходу, смять столицу, поднять всю страну, тогда было придумано по методичке – нам это известно, многим из вас тоже – другая волна: красивые девушки с белыми цветами, в белых платьях. Они хотели показать, что они мирные люди – после того, когда их остановили на улицах и площадях. И это не прошло. Потому что кроме тех девчонок – я не хочу сказать, что они плохие, нет – это наши девчонки, которые стояли на улицах. Они опомнятся, многие уже опомнились. Кроме них еще есть вы, которые приехали сегодня и сказали свое слово.

Не удался и этот этап. Тогда, на затухании протестного движения, надо было его как-то возродить – нас начали провоцировать. Все рассчитывали, что мы ответим и ответим жестоко. Все ринулись ко Дворцу Независимости – надо было его взять штурмом. Не получилось. Провалился и этот этап. Мы терпели.