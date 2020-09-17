Александр Лукашенко: мы вынуждены закрыть госграницу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 сентября посетил женский форум «За Беларусь», который проходил в «Минск-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столицу из всех уголков страны приехали 13 тысяч девушек и женщин.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 17 сентября посетил женский форум «За Беларусь», который проходил в «Минск-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столицу из всех уголков страны приехали 13 тысяч девушек и женщин.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда не удалось захватить власть сходу, смять столицу, поднять всю страну, тогда было придумано по методичке – нам это известно, многим из вас тоже – другая волна: красивые девушки с белыми цветами, в белых платьях. Они хотели показать, что они мирные люди – после того, когда их остановили на улицах и площадях. И это не прошло. Потому что кроме тех девчонок – я не хочу сказать, что они плохие, нет – это наши девчонки, которые стояли на улицах. Они опомнятся, многие уже опомнились. Кроме них еще есть вы, которые приехали сегодня и сказали свое слово.
Не удался и этот этап. Тогда, на затухании протестного движения, надо было его как-то возродить – нас начали провоцировать. Все рассчитывали, что мы ответим и ответим жестоко. Все ринулись ко Дворцу Независимости – надо было его взять штурмом. Не получилось. Провалился и этот этап. Мы терпели.
Вы посмотрите, как эстафету передали от Литвы – в Польшу, от Польши – в Украину. И здесь не получилось. Мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России, министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства.
Вы очень правильно сказали. Мы впервые в истории – многовековой, тысячелетней историей нашего древнего народа – получили этот суверенитет и эту независимость. Я отдаю себе отчет, что мы не богато живем – мы не богатые. Но мы же не нищие. Потому что у нас есть эта страна. Если мы сейчас дрогнем и отдадим этот клочок земли, погибнем не только мы, погибнут наши дети и внуки. Поэтому вы правы, Беларусь мы не отдадим, потому что мы ее любим, а любимую не отдают.