«Это конкуренция. Они хотели, чтобы мы были слабыми». Лукашенко о тех, кто был против строительства БелАЭС

Новости Беларуси. Беларусь – страна пережившая и, чего уж там, до сих пор переживающая последствия аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потому и когда Президент только озвучивал идею о строительстве нашей станции, и даже на этапе строительства многих приходилось убеждать в правильности такого решения.
Алена Сырова, СТВ:
АЭС введена в эксплуатацию, а скептики все еще остаются. Что ж, для них по полочкам все расставят время и цены на ресурсы. Не зря же те, кто тыкал в нас пальцем и даже сегодня ратует за закрытие БелАЭС, задумываются и строят свои станции. Возьмите Польшу. Да и в целом о ставке на альтернативные источники энергии в Евросоюзе, кажется, забыли. Тогда для чего все эти акции с раздачей йода людям в Литве и рассказы о неминуемой опасности, якобы исходящей от Островца?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это конкуренция. Они хотели, чтобы мы были слабыми. Европейский союз бежал впереди планеты всей, заявил, что атомной электроэнергии быть и эта энергия чистая. Но они с 2023 года вводят этот «зеленый» налог. То есть если Россия много производит, использует и продает нефти и газа – это считается грязное топливо. Они будут платить налоги при поставке газа и нефти в Европу. Что бы имели мы?
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