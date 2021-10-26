«Это конкуренция. Они хотели, чтобы мы были слабыми». Лукашенко о тех, кто был против строительства БелАЭС

Новости Беларуси. Беларусь – страна пережившая и, чего уж там, до сих пор переживающая последствия аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потому и когда Президент только озвучивал идею о строительстве нашей станции, и даже на этапе строительства многих приходилось убеждать в правильности такого решения.

Алена Сырова, СТВ:

АЭС введена в эксплуатацию, а скептики все еще остаются. Что ж, для них по полочкам все расставят время и цены на ресурсы. Не зря же те, кто тыкал в нас пальцем и даже сегодня ратует за закрытие БелАЭС, задумываются и строят свои станции. Возьмите Польшу. Да и в целом о ставке на альтернативные источники энергии в Евросоюзе, кажется, забыли. Тогда для чего все эти акции с раздачей йода людям в Литве и рассказы о неминуемой опасности, якобы исходящей от Островца?