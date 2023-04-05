Прямой эфир

Советский район Минска стал лучшим по итогам социально-экономического развития за 2022-й. Кого отметили наградами?

05 апреля 2023 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Советский район четвертый раз стал лучшим в столице по итогам социально-экономического развития, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Высокими наградами отмечены ведущие предприятия и учреждения.

Советский район Минска стал лучшим по итогам социально-экономического развития за 2022-й. Кого отметили наградами?-1

На районную Доску почета занесены 12 организаций в сфере промышленности, транспорта, торговли, общественного питания, а также образования и культуры.

Советский район Минска стал лучшим по итогам социально-экономического развития за 2022-й. Кого отметили наградами?-4

Надежда Лукашевич, директор Комбината школьного питания:
Очень большая на нас лежит ответственность. Мы хотим, конечно, чтобы питание в школах было вкусным, современным. Мы совершенствуемся. Каждую четверть у нас появляются новинки.

Советский район Минска стал лучшим по итогам социально-экономического развития за 2022-й. Кого отметили наградами?-7

Владимир Романов, директор филиала «Автобусный парк № 7» Минсктранса:
Обслуживаем мы 82 городских маршрута. Эксплуатируем 260 автобусов белорусского производства. За последние три года мы получили обновление.

Советский район Минска стал лучшим по итогам социально-экономического развития за 2022-й. Кого отметили наградами?-10

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:
Та санкционная политика, которая была направлена на подавление нашей экономики, не удалась. У нас действительно предприятия, организации успешно сработали, промышленность не упала, а выросла. Экспорт товаров тоже у нас вырос. Тем более сейчас серьезные наработки у нас с российскими регионами по взаимному торговому обороту.

Советский район Минска стал лучшим по итогам социально-экономического развития за 2022-й. Кого отметили наградами?-13

На территории Советского района расположено около 15 тысяч субъектов хозяйствования. По итогам 2022 года экспорт товаров организаций увеличился почти на 500 миллионов рублей.

# Госнаграды # общество # Надежда Лукашевич # Сергей Хильман # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Олег Романов: на «Зачётном разговоре» молодёжь получает истинные знания о мире, в котором живёт
05 апреля 2023 16:32

Олег Романов: на «Зачётном разговоре» молодёжь получает истинные знания о мире, в котором живёт

Представители отраслевых профсоюзов Минской области обсудили Послание Президента – акцент на импортозамещение
05 апреля 2023 14:46

Представители отраслевых профсоюзов Минской области обсудили Послание Президента – акцент на импортозамещение

Более 11,5 тысячи рабочих мест предоставят студотрядовцам минские предприятия летом
05 апреля 2023 14:41

Более 11,5 тысячи рабочих мест предоставят студотрядовцам минские предприятия летом