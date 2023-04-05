Советский район Минска стал лучшим по итогам социально-экономического развития за 2022-й. Кого отметили наградами?

Новости Беларуси. Советский район четвертый раз стал лучшим в столице по итогам социально-экономического развития, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Высокими наградами отмечены ведущие предприятия и учреждения.

На районную Доску почета занесены 12 организаций в сфере промышленности, транспорта, торговли, общественного питания, а также образования и культуры.

Надежда Лукашевич, директор Комбината школьного питания:

Очень большая на нас лежит ответственность. Мы хотим, конечно, чтобы питание в школах было вкусным, современным. Мы совершенствуемся. Каждую четверть у нас появляются новинки.

Владимир Романов, директор филиала «Автобусный парк № 7» Минсктранса:

Обслуживаем мы 82 городских маршрута. Эксплуатируем 260 автобусов белорусского производства. За последние три года мы получили обновление.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Та санкционная политика, которая была направлена на подавление нашей экономики, не удалась. У нас действительно предприятия, организации успешно сработали, промышленность не упала, а выросла. Экспорт товаров тоже у нас вырос. Тем более сейчас серьезные наработки у нас с российскими регионами по взаимному торговому обороту.