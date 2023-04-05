Семейные отношения противопоказаны. Есть ли несовместимые зодиакальные пары?

В Беларуси за последние десятилетия получил широкое распространение так называемый гражданский брак. Это понятие стало настолько обширным, что утратило свой истинный смысл. На самом деле оно означает брак, который зарегистрирован в соответствии с гражданским законодательством, а для проживания без штампа в паспорте есть не очень приятное слово – сожительство. О том, почему одни выбирают именно такой вид отношений, а для других это неприемлемо, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Есть пары, которым вообще противопоказаны семейные отношения. Так ли это? Может вам встречались такие люди?