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Семейные отношения противопоказаны. Есть ли несовместимые зодиакальные пары?

05 апреля 2023 18:24
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В Беларуси за последние десятилетия получил широкое распространение так называемый гражданский брак. Это понятие стало настолько обширным, что утратило свой истинный смысл. На самом деле оно означает брак, который зарегистрирован в соответствии с гражданским законодательством, а для проживания без штампа в паспорте есть не очень приятное слово – сожительство. О том, почему одни выбирают именно такой вид отношений, а для других это неприемлемо, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Есть пары, которым вообще противопоказаны семейные отношения. Так ли это? Может вам встречались такие люди?

Семейные отношения противопоказаны. Есть ли несовместимые зодиакальные пары?-1

Сергей Войтешенок, узаконил отношения, о чем жалеет:
Есть такие?

Семейные отношения противопоказаны. Есть ли несовместимые зодиакальные пары?-4

Мария Пилипец, астролог:
Нет.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Есть прямо вообще несовместимые пары – знаки зодиака, которые априори быть вместе не смогут?

Сергей Войтешенок:
Водолей и Скорпион.

Мария Пилипец:
Нет, я не могу сказать, что априори есть такие знаки, которые несовместимы. Есть просто личности, которые смотрят в разных направлениях. Когда встречаются, допустим, представитель земной стихии, для которого стабильность, узаконенные отношения…

Семейные отношения противопоказаны. Есть ли несовместимые зодиакальные пары?-7

Юлия Самусенко:
Земная стихия – это кто?

Мария Пилипец:
Тельцы, Девы, Козероги. Для них очень важно, чтобы было все стабильно – налаженный быт, уют. Если такой тип личности начинает сходиться даже с каким-нибудь экстравагантным Водолеем, для которого друзья, тусовки, какие-то экстраординарные новшества, перемены, больше такой свободный дух свойственен, то таким личностям очень тяжело сохранять компромиссы и находить точки соприкосновения, потому что один искренне не понимает другого.

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# Гороскоп # общество # Алеся Лакина # Юлия Самусенко # Мария Пилипец # Сергей Войтешенок # Фотофакт

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