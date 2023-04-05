Семейные отношения противопоказаны. Есть ли несовместимые зодиакальные пары?
В Беларуси за последние десятилетия получил широкое распространение так называемый гражданский брак. Это понятие стало настолько обширным, что утратило свой истинный смысл. На самом деле оно означает брак, который зарегистрирован в соответствии с гражданским законодательством, а для проживания без штампа в паспорте есть не очень приятное слово – сожительство. О том, почему одни выбирают именно такой вид отношений, а для других это неприемлемо, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Есть пары, которым вообще противопоказаны семейные отношения. Так ли это? Может вам встречались такие люди?
Сергей Войтешенок, узаконил отношения, о чем жалеет:
Есть такие?
Мария Пилипец, астролог:
Нет.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Есть прямо вообще несовместимые пары – знаки зодиака, которые априори быть вместе не смогут?
Сергей Войтешенок:
Водолей и Скорпион.
Мария Пилипец:
Нет, я не могу сказать, что априори есть такие знаки, которые несовместимы. Есть просто личности, которые смотрят в разных направлениях. Когда встречаются, допустим, представитель земной стихии, для которого стабильность, узаконенные отношения…
Юлия Самусенко:
Земная стихия – это кто?
Мария Пилипец:
Тельцы, Девы, Козероги. Для них очень важно, чтобы было все стабильно – налаженный быт, уют. Если такой тип личности начинает сходиться даже с каким-нибудь экстравагантным Водолеем, для которого друзья, тусовки, какие-то экстраординарные новшества, перемены, больше такой свободный дух свойственен, то таким личностям очень тяжело сохранять компромиссы и находить точки соприкосновения, потому что один искренне не понимает другого.
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