Азарёнок: «Вместо того, чтобы на коленях у людей Донбасса прощения просить, хлебальники на Батьку разеваете»

Терроризм и гибридная война – уровень угроз для Беларуси возрастает. На страже спокойствия мирных граждан – силовые структуры, и свою работу они делают блестяще. Это показали последние антитеррористические операции, проведенные спецслужбами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот что ждет тех, кто поверил западным кураторам, интересны ли они своим хозяевам после отработки? Авторская журналистика на СТВ и рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Итак, гальюн слит. И тот змагарик, который согласился сотрудничать с экстремистской дрянью, очень был удивлен, когда узнал, что анонимный и безопасный телеграмчик полностью под контролем силовиков, нашего КГБ. И что же теперь? А теперь – терроризм и госизмена. Точка на лбу зеленкой. Антон Гадимович молчит. Ему наплевать. Юнитом больше – юнитом меньше. Вот цена ваша, змагарики. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Но не только в нашей стране есть предатели. Не все бандеровцы кладутся штабелями в Артемовске. Есть они и в Москве.

Товарищи дорогие! Он первый, когда здесь будет кризис или смута в России, первый побежит с нашим ядерным оружием... Григорий Азаренок:

Этот жирный каплун из Долгопрудного, ельцинский либероид Надеждин. Скотина, каких поискать, вылез на фоне перестройки, либеральный урод, власовский недобиток. Радостно скакал на трупах расстрелянных в 93-м, разжирел на антинародных реформах, сочувствовал Болотной, занял «философскую» позицию во время возвращения Крыма. Стоит ли говорить, что у этой публики наш Президент вызывает стойкую классовую неприязнь? Полное видео смотрите здесь. Ублюдок конченый, кто остался один с Россией во время начала СВО? А где все ваши «хорошие ребята» в европках, с которыми вы обжирались на фуршетах и делили гешефты? А где все ваши «партнеры»? А где все те, кто вашу нефть и газ жрал за бесплатно и в советы директоров потом попадал, пока вы, либералы поганые, с «плохим» Лукашенко воевали? Чубайсово мерзкое отродье, это из-за вас у России проблемы. Это вы похерили все производство, всю электронику, всю внешнюю политику, и до сих пор вместо того, чтобы на коленях у людей Донбасса прощения просить, хлебальники на Батьку разеваете. Каплуна красиво уделал Вадим Францевич Гигин.

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог:

В 22-м году мы побежали.

– Первый побежит.

– Какой первый? Мы в 22-м году…

– Лукашенко побежит первый.

– Вы просто лжете.

– Я никуда не побегу. Я здесь буду.

– А почему вы не в Донбассе?..

Григорий Азаренок:

Слышали, какая истерика случилась у жирдяя? Стал хамить и вопить как боров при кастрации без анестезии.

Григорий Азаренок:

Но вернемся к западной падали. Новая сенсация. Рассекреченные документы. На излете перестройки нынешний литовский фюрер Науседа пер в КПСС. Клялся именем Ленина и социализма. И вступил-таки. Потом перекрасился. А мы что – наивные? Не понимаем, что и все народные фронты создавал КГБ СССР? И все эти позняки, ландсбергисы, валенсы и черноволы были сплошь стукачами и сексотами? Или первый секретарь московского горкома Ельцин был демократом? Не смешите мои тапочки. Все на измене, трусости и обмане. Но это не конец. Даля. Далечка Грибаускайте. Оказалось, что в те глухие времена была пристроена хорошо. Валютная проститутка, конечно, под крылышком КГБ литовской ССР. Ну почему как не демократ так путана, голимая, глумливая путана?

Григорий Азаренок:

И только один не жег партбилет. Голосовал против развала Союза. Один. Вы знаете кто. И сейчас он строит новый мир. Теперь еще западнее. В Канаде ввели штраф за критику ЛГБТ или препятствование распространению их пропаганды. Знаете сколько? 25 тысяч долларов. Нормально? Не хочешь, чтобы твоего сына учили в школе целоваться с мальчиками? Раскошелься. И все равно учить будут. А идеал – вот эти два змагарских дегенерата. Просто посмотрите на них, ощутите эту мерзость!

– Обсуждать однояйцевых близнецов.

– Ты уверен, что они однояйцевые?

– Скорее всего. Ты их видел вообще?

– Вы правильно поняли – мы обсуждаем сегодня сестер Груздевых. Григорий Азаренок:

Лучше Александра Дугина не скажешь: «Символы современной западной цивилизации: тетки-феминистки в намордниках, группа зловещих трансгендеров на заднем фоне, расовое смешение, дети ЛГБТ, раскормленные подростки боди-позитив, Грета Тунберг, доктор теологии… И любое критическое замечание в адрес всего этого карается сразу на месте и с невероятной жестокостью».

Вітаю! Мяне завуць Наста Базар. Я феміністка, нізавая актывістка, лектарка, спікерка, трансэтарка, вядучая адукацыйных і падтрымліваючах праграм. Я арганазітарка мерапрыемстваў і стваральніца прастораў. Я маці і я беларуская лесбіянка.

Потому такое дикое беснование на Украине с Церковью. Сатана пляшет бал. Но всех бесов – в либеральных салончиках Москвы, в бандеровском бестиарии, в западном паноптикуме ждет одно – потоп. А Беларусь – Ноев Ковчег. Мы выживем и победим. Скоро Пасха. Христос Воскресе!