Футболистки клуба «Минск» завершили международный сезон

Футболистки клуба «Минск» рано завершили международный сезон. В рамках розыгрыша Кубка Европы белоруски выбыли после первой же дуэли. Сильнее оказалась женская половина команды ПСВ из Нидерландов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки не сумели получить визы в эту страну. Поэтому проводился лишь один матч. Соперницы взяли верх – 2:0. В данном турнире ранее играли чемпионки страны из «Динамо». Они уступили словенской «Муре» по сумме двух встреч – 2:3. Кубок Европы проводился впервые в истории.