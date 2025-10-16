Малая родина Президента стала одним из образов у художников на международном пленэре в Могилёве

Уже вторую неделю 15 художников из 6 стран не выпускают из рук кисти. Их цель – создать уникальный художественный образ Беларуси. В Могилеве проходит международный пленэр «Образ Родины в изобразительном искусстве», сообщили в программе «24 часа» на СТВ. Главная тема этого творческого сезона – 80-летие Великой Победы. Чтобы переложить эмоции на холст, художники уже посетили полтора десятка точек на карте Могилевской области – от Буйничского поля до партизанской столицы – Кличева. Но по просьбе самих гостей в уже построенном маршруте неожиданный поворот – виды из Александрии, родины Президента.

Этот деревянный дом в резных кружевах для одного человека – Президента – точно хранит образ Родины. Глава государства сам не раз признавался, что его сердце принадлежит этому уголку Беларуси. Здесь время будто остановилось: тот же класс с интерьером середины прошлого века, та самая парта – третья слева, за которой сидел будущий Президент.

Не меньше вдохновения для творчества дарит и этот источник силы и традиций – Трофимова криница. Это не просто часть истории Александра Лукашенко, но и символ семейной памяти. Именно его дед, Трофим, привел в порядок родник, а спустя годы заботиться о нем продолжил Президент.

Марат Тотеев, участник международного пленэра «Образ Родины в изобразительном искусстве»:

Береза как характер народа той самой земли. У вас я увидел, что кроны березы склоняются больше к небу, а у нас они начинаются снизу. Поэтому, увидев мою картину, белорус сразу узнает свой лес.

Леонид Сломнюк, участник международного пленэра «Образ Родины в изобразительном искусстве»:

Так здорово, когда чувствуешь запах масляной краски и даммарного лака. И, конечно, запах осени, которым я сейчас наслаждаюсь, потому что не всегда есть возможность на природе писать картины.