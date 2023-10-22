Урожай картофеля, цены и новые партнёры – про ситуацию в сельском хозяйстве поговорили с Сергеем Бартошем
Новости Беларуси. Беларусь в последнее время упрекают, что, мол, зациклились на одном рынке и других не видим. Но это не совсем так, конечно. Хотя с Россией действительно идет активная работа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А что касается поиска новых партнеров, то даже на этой неделе были переговоры и с Экваториальной Гвинеей (Президент даже визит анонсировал), и с Венесуэлой, и с Ираном.
А с кем еще идет активный диалог, куда будем поставлять продукты питания и чем накроем стол для белорусов? Об этом и не только мы поговорили с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Ольга Коршун, СТВ:
Мы понимаем, что сельское хозяйство – это такая сфера, это живое. И у вас действительно может не быть времени, поскольку все требует контроля и много задач стоит перед нашим Министерством сельского хозяйства, вообще перед отраслью. Но мы уже с вами за кадром немножко поговорили и про санкции, и про то, что много новых рынков перед нами открывается. И своего производителя тоже нужно обеспечить, никто этой задачи не отменял. И я бы сказала, что это первоочередная задача. Но в последнее время много внимания уделяется развитию молочной отрасли. Около 40 видов сыра мы производим, это только сыра. Мы когда приходим в магазин, видим, что полки заполнены самой разной молочной продукцией. Неужели можем еще что-то новое?
«Молочная отрасль не ощутила влияние санкций»
Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Конечно же. У нас и сыры с белой плесенью планируется производить, и с голубой плесенью. Мы планируем открывать новые виды продуктов. Например, концентрат сывороточно-белковый. И это продукты будут для спортсменов. Востребован лактоферрин. И сегодня оценивается емкость рынка, которая требуется, более 400 миллионов долларов. Поэтому в этом направлении нам очень интересно, стоимость его высока. И мы его можем свободно производить.
Ольга Коршун:
Некоторое время назад были проблемы с логистикой из-за санкций по поставке наших продуктов. Удалось уже выровняться?
Сергей Бартош:
Молочная отрасль не ощутила влияние санкций. И мы как поставляли свою продукцию… Мы не только в Китай, мы поставляем во многие уголки мира. У нас первые 100 тонн уже прибыли в Кубу сухого молока, и сыры интересуют, и масло. Недавно была делегация из Экваториальной Гвинеи. Они когда попробовали нашу сметану, они просто были восхищены. Они такого даже не представляли, что такой вкусный может быть продукт. А для нас это привычно.
Появятся ли в этом году новые партнеры?
Ольга Коршун:
А в этом году появятся еще какие-то новые партнеры, куда можем поставлять свою продукцию?
Сергей Бартош:
Приоритетным направлением реализации мясо-молочной продукции остается российский рынок, мы будем уходить в более дальние регионы. Потому что там потребность очень велика в нашей продукции. Куба – планируем открыть линейку по производству, по переработке молочной продукции из сухого молока. Все наблюдали, наверное, то же самое, Экваториальную Гвинею. Они хотят и перерабатывать продукцию, и получать нашу продукцию и цельномолочную продукцию. Они, по сути дела, самолетами доставляют из Евросоюза. А мы знаем, какие цены на европейском рынке сегодня на молочные продукты и какие цены у нас.
Урожай-2023 – как глава Минсельхозпрода оценивает итоги уборочной?
Ольга Коршун:
Что касается урожая этого года? Как оцените итоги?
Сергей Бартош:
В целом итоги урожайного года мы подведем ближе к Дню работника сельского хозяйства, потому что еще интенсивно ведется заготовка кормов, убирается кукуруза на зерно. И, кстати, если было отставание у нас по предыдущему году по зерну значительно выше, то на сегодня сократилось. И сегодня в пределах одного миллиона тонн только не добираем. Да, это будет цифра больше, потому что сегодня мы идем с опережением по уборке кукурузы, уборке кукурузы на зерно и на силос. По картофелю будет немного выше уровня прошлого года. Сахара – мы свои сахарные заводы в пределах под потребности переработки 5 миллионов тонн обеспечим. Поэтому внутренний рынок мы в любом случае обеспечим, и достаточно будет реализовать на экспорт, недавно были в Таджикистане, заключили на миллион долларов на реализацию сахара только в Таджикистан.
Ольга Коршун:
Стоит задача, чтобы цены у нас были справедливые. Какие меры надо предпринимать для того, чтобы выполнить эту действительно сложную задачу?
Сергей Бартош:
Устанавливаются предельные закупочные цены, и, в принципе, они не поднимаются на молочную продукцию. Да, есть какой-то запас прочности, бывает, на молочных комбинатах, бывает, у производителя молока, помимо этого, даже совершенствуется уровень производства молочной продукции. В текущем году начато строительство 10 комплексов молочно-товарных в каждой области, порядка 140 ферм в этом году будет строиться в целом по республике, а это обратно же снижение себестоимости.
Ольга Коршун:
Поэтому мы можем не волноваться, все купим и по нормальной цене.
Сергей Бартош:
Цены сохранятся, мы обеспечены. Если бы мы не убирали урожай текущего года, по гречихе мы обеспечены были бы мы до следующего года. Запас прочности хороший, поэтому волнений никаких не может вызывать.