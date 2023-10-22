Урожай картофеля, цены и новые партнёры – про ситуацию в сельском хозяйстве поговорили с Сергеем Бартошем

Новости Беларуси. Беларусь в последнее время упрекают, что, мол, зациклились на одном рынке и других не видим. Но это не совсем так, конечно. Хотя с Россией действительно идет активная работа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А что касается поиска новых партнеров, то даже на этой неделе были переговоры и с Экваториальной Гвинеей (Президент даже визит анонсировал), и с Венесуэлой, и с Ираном. А с кем еще идет активный диалог, куда будем поставлять продукты питания и чем накроем стол для белорусов? Об этом и не только мы поговорили с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Ольга Коршун, СТВ:

Мы понимаем, что сельское хозяйство – это такая сфера, это живое. И у вас действительно может не быть времени, поскольку все требует контроля и много задач стоит перед нашим Министерством сельского хозяйства, вообще перед отраслью. Но мы уже с вами за кадром немножко поговорили и про санкции, и про то, что много новых рынков перед нами открывается. И своего производителя тоже нужно обеспечить, никто этой задачи не отменял. И я бы сказала, что это первоочередная задача. Но в последнее время много внимания уделяется развитию молочной отрасли. Около 40 видов сыра мы производим, это только сыра. Мы когда приходим в магазин, видим, что полки заполнены самой разной молочной продукцией. Неужели можем еще что-то новое? «Молочная отрасль не ощутила влияние санкций»

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Конечно же. У нас и сыры с белой плесенью планируется производить, и с голубой плесенью. Мы планируем открывать новые виды продуктов. Например, концентрат сывороточно-белковый. И это продукты будут для спортсменов. Востребован лактоферрин. И сегодня оценивается емкость рынка, которая требуется, более 400 миллионов долларов. Поэтому в этом направлении нам очень интересно, стоимость его высока. И мы его можем свободно производить. Ольга Коршун:

Некоторое время назад были проблемы с логистикой из-за санкций по поставке наших продуктов. Удалось уже выровняться? Сергей Бартош:

Молочная отрасль не ощутила влияние санкций. И мы как поставляли свою продукцию… Мы не только в Китай, мы поставляем во многие уголки мира. У нас первые 100 тонн уже прибыли в Кубу сухого молока, и сыры интересуют, и масло. Недавно была делегация из Экваториальной Гвинеи. Они когда попробовали нашу сметану, они просто были восхищены. Они такого даже не представляли, что такой вкусный может быть продукт. А для нас это привычно. Появятся ли в этом году новые партнеры?

Ольга Коршун:

А в этом году появятся еще какие-то новые партнеры, куда можем поставлять свою продукцию? Сергей Бартош:

Приоритетным направлением реализации мясо-молочной продукции остается российский рынок, мы будем уходить в более дальние регионы. Потому что там потребность очень велика в нашей продукции. Куба – планируем открыть линейку по производству, по переработке молочной продукции из сухого молока. Все наблюдали, наверное, то же самое, Экваториальную Гвинею. Они хотят и перерабатывать продукцию, и получать нашу продукцию и цельномолочную продукцию. Они, по сути дела, самолетами доставляют из Евросоюза. А мы знаем, какие цены на европейском рынке сегодня на молочные продукты и какие цены у нас. Урожай-2023 – как глава Минсельхозпрода оценивает итоги уборочной?

Ольга Коршун:

Что касается урожая этого года? Как оцените итоги? Сергей Бартош:

В целом итоги урожайного года мы подведем ближе к Дню работника сельского хозяйства, потому что еще интенсивно ведется заготовка кормов, убирается кукуруза на зерно. И, кстати, если было отставание у нас по предыдущему году по зерну значительно выше, то на сегодня сократилось. И сегодня в пределах одного миллиона тонн только не добираем. Да, это будет цифра больше, потому что сегодня мы идем с опережением по уборке кукурузы, уборке кукурузы на зерно и на силос. По картофелю будет немного выше уровня прошлого года. Сахара – мы свои сахарные заводы в пределах под потребности переработки 5 миллионов тонн обеспечим. Поэтому внутренний рынок мы в любом случае обеспечим, и достаточно будет реализовать на экспорт, недавно были в Таджикистане, заключили на миллион долларов на реализацию сахара только в Таджикистан. Ольга Коршун:

Стоит задача, чтобы цены у нас были справедливые. Какие меры надо предпринимать для того, чтобы выполнить эту действительно сложную задачу?