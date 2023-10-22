Николай Бузин о Польше и Беларуси: надежд на улучшение обстановки нет, пока не будет принято решение за океаном

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

После обработки 100% бюллетеней можно с уверенностью говорить, что консерваторы и ультраправые проигрывают парламент коалиции левых и либералов, и власть в Польше действительно меняется. Обратим внимание на графику с результатами парламентских выборов.

Отрадно, что и в Беларуси, и в России у тех немногих, кто за Польшей следит, отношение к этому куда более рациональное и рассудительное, чем в Европе и самой Польше, где поют осанну избавлению от Качиньского. И понимание, что для Беларуси от смены власти все равно ничего не поменяется, дает отрешенность и безэмоциональность. И вот они способствуют аналитичности.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук (Россия):

Абсолютно верная постановка вопроса. Мы спокойны. Мы рациональны. Мы все-таки в большинстве своем не поляки, хотя поляки живут и в Республике Беларусь, и в Российской Федерации. Но большинство, скажем так, не поляки. Поэтому мы смотрим, а как вы, победители на выборах, относитесь к нам. Ну это вполне естественно, да? Все так смотрят. Ну и что мы видим? «Право и справедливость» и «Гражданская платформа» — это силы в отношении Москвы и Минска занимающие практически одинаковую позицию. Да, «Право и справедливость» ориентируются на Вашингтон, «Гражданская платформа» ориентируется на Берлин и Брюссель. Но нам от этого что, легче? Для нас какая-то разница есть? Нет. Другое дело, что не очень понятно, кто начнет раньше искать пути для переговоров и компромисса. Брюссель с Берлином или Вашингтон с Лондоном? Ну а если Вашингтон с Лондоном или Брюссель с Берлином начнут искать пути переговоров с Москвой и Минском, значит и позиции этих партий будут меняться. И они же первые приедут и в Москву, и в Минск, и делегации пришлют, и флаги привезут, и начнется вряд ли мир и дружба, но, по крайней мере, бизнес. Честно говоря, по нашему времени уже неплохо. Но для этого должна позиция поменяться не в Варшаве, а в Вашингтоне и в Брюсселе. Надежда Сасс:

А насколько вообще корректно говорить о том, что в Польше меняется власть, с учетом того, что в стране довольно сильный институт президента, и Анджей Дуда останется на этом посту до 2025 года?