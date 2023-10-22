Николай Бузин о Польше и Беларуси: надежд на улучшение обстановки нет, пока не будет принято решение за океаном
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
После обработки 100% бюллетеней можно с уверенностью говорить, что консерваторы и ультраправые проигрывают парламент коалиции левых и либералов, и власть в Польше действительно меняется. Обратим внимание на графику с результатами парламентских выборов.
Отрадно, что и в Беларуси, и в России у тех немногих, кто за Польшей следит, отношение к этому куда более рациональное и рассудительное, чем в Европе и самой Польше, где поют осанну избавлению от Качиньского. И понимание, что для Беларуси от смены власти все равно ничего не поменяется, дает отрешенность и безэмоциональность. И вот они способствуют аналитичности.
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук (Россия):
Абсолютно верная постановка вопроса. Мы спокойны. Мы рациональны. Мы все-таки в большинстве своем не поляки, хотя поляки живут и в Республике Беларусь, и в Российской Федерации. Но большинство, скажем так, не поляки. Поэтому мы смотрим, а как вы, победители на выборах, относитесь к нам. Ну это вполне естественно, да? Все так смотрят. Ну и что мы видим? «Право и справедливость» и «Гражданская платформа» — это силы в отношении Москвы и Минска занимающие практически одинаковую позицию. Да, «Право и справедливость» ориентируются на Вашингтон, «Гражданская платформа» ориентируется на Берлин и Брюссель. Но нам от этого что, легче? Для нас какая-то разница есть? Нет.
Другое дело, что не очень понятно, кто начнет раньше искать пути для переговоров и компромисса. Брюссель с Берлином или Вашингтон с Лондоном? Ну а если Вашингтон с Лондоном или Брюссель с Берлином начнут искать пути переговоров с Москвой и Минском, значит и позиции этих партий будут меняться. И они же первые приедут и в Москву, и в Минск, и делегации пришлют, и флаги привезут, и начнется вряд ли мир и дружба, но, по крайней мере, бизнес. Честно говоря, по нашему времени уже неплохо. Но для этого должна позиция поменяться не в Варшаве, а в Вашингтоне и в Брюсселе.
Надежда Сасс:
А насколько вообще корректно говорить о том, что в Польше меняется власть, с учетом того, что в стране довольно сильный институт президента, и Анджей Дуда останется на этом посту до 2025 года?
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Власть не меняется. Могут поменяться только отдельные векторы политики, не более того. «Право и справедливость», «Гражданская платформа» – по большому счету идет внутренняя разборка в рамках государства. Одна часть элит пытается сохранить свой статус-кво и остаться у власти. Вторая часть, «Гражданская платформа», «Третий путь», «Новые левые», создать какую-то новую реальность или, может быть, развитие, но кардинально ничего не поменяется. Вот это главный тезис, который необходимо понять всем, кто рассматривает данные выборы. Суть политики Польши не поменяется. США, Европа – это частности, есть позиция, назовем его западный мир, сегодняшний, он не объединенный, но Европа работает сегодня под Соединенными Штатами, она лежит под Соединенными Штатами, и никуда мы от этого не денемся. Соединенные Штаты – сегодня самое мощное государство, которое навязывает свою позицию Европейскому союзу. Соответственно, будет ли Польша ближе к Евросоюзу, ближе к Соединенным Штатам или она будет подчиняться напрямую, получая указания, либо она будет через Евросоюз получать те же самые указания. Поэтому надежд на улучшение обстановки межгосударственной пока нет, пока не будет принято решение за океаном.
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