Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: Польский исследовательский центр в сентябре 2025 года провел очередной опрос и выяснил, цитирую: «Только 34 % поляков считают, что они влияют на внутренние дела в стране». Для потомков гордых панов, помнящих золотые времена Liberum veto, это непозволительно мало. Niedobrze… Тем более что еще в ноябре 2023 года более половины соседей были уверены, что внутренние дела в стране никак не обходятся без их участия. Что же могло пойти не так, раз падение составило аж 20 процентных пунктов?

Андрей Муковозчик:

Два года назад, полагаю, одна часть поляков еще бездумно продолжала поддерживать правящую тогда партию «Право и справедливость», несмотря на все более безумные военные расходы, все сильнее проседающую экономику, все более зависимое от англосаксов международное положение Польши и все менее реалистичную региональную политику.

Другая же часть населения просто терпеливо дожидалась выборов. И на них отдала свои голоса «Гражданской коалиции». Эти «обыватэльские» тусковцы надеялись, что уж теперь-то, без писовцев, дела изменятся и пойдут на лад. Ничуть не бывало. Да, тусковцы больше ориентируются на Брюссель, чем на Вашингтон. Да, они требуют с Германии репараций не таким хамским тоном. Но – нет. Ни военный бюджет не уменьшен (а даже увеличен), ни политика по отношению к приграничным странам не поменялась (а еще и ужесточилась).

Вот часть поляков и разочаровалась. Влияет ли мнение простых избирателей на что-то внутри страны? Все больше поляков считают, что нет. Что они живут, как в Америке: республиканцы ли у власти, демократы ли – все проводят политику исключительно в свою пользу.