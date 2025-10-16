Главный продукт на столе – рассказываем о мастерстве хлебопечения в Беларуси

16 октября весь мир традиционно отмечает День хлеба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для Беларуси это не просто продукт, а символ труда, родной земли и стабильности. Урожай-2025 уже весит более 9,6 миллиона тонн зерна, включая рапс и кукурузу. Хлебозаводы страны трудятся без передышки: на сегодня в Беларуси около 60 предприятий, которые выпускают порядка двух тысяч наименований хлебобулочных изделий, экспериментируют с сортами: от классики до авторских рецептур.

Обеспечение хлебом – вопрос стратегический и относится к разряду продовольственной безопасности. Поэтому в стране равномерно распределена структура хлебопечения: в столице шесть заводов входят в систему «Минскхлебпрома», а всего в Беларуси десятки крупных и региональных предприятий. Президент поручил развивать и маленькие пекарни во всех агрогородках. Одним из лучших примеров стало небольшое предприятие в Копыси.

В Беларуси даже есть свой собственный уникальный каравай-фест «Бацькава булка». Он ежегодно проводится в Свислочи. Появление такого ароматного форума также не обошлось без участия главы государства. Фестиваль посвящен хлебу и сельскому хозяйству, а его главная тема в нынешнем году была связана с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия проходят различные хлебные выставки, мастер-классы и даже соревнования тракторов.

Беларусь расширяет экспорт хлебобулочных изделий. Отечественный продукт знают более чем в 10 государствах. Наши предприятия внедряют технологии консервирования и хранения без потерь. Поэтому сегодня День хлеба звучит как подтверждение: свой – значит качественный, надежный, востребованный не только внутри, но и за пределами страны. Муки в достатке, хлеб печется, на полках изобилие караваев и Беларусь готова не просто накормить свой народ, но и восхищать мир хлебом собственного производства. Как создается стратегический продукт, каким сортам отдают предпочтение и как наша страна превращает зерно в экспортный символ – в сюжете Анны Корольчук.

Его история началась 15 тысяч лет назад, когда люди впервые размололи зерно и смешали с водой. С тех пор хлеб был и остается главным продуктом на нашем столе. Узнать о секретах создания румяных караваев можно в агрогородке Ботвиново, где работает Музей хлеба. Экскурсия интерактивная – гостям расскажут как правильно сеять, жать и молотить урожай. Для этого используют старинные предметы быта, которыми раньше пользовались белорусы: от палки-суковатки до жерновов.

Затем приступают к сакральному действу – засучив рукава просеивают муку для будущих кулинарных шедевров. Чтобы хлеб получился не просто вкусным, но еще и пышным, одного рецепта мало. Сам процесс его приготовления – это особый ритуал, полный традиций, от которых зависело благополучие в доме. Сегодня в республиканских масштабах хлеб выпекают более 100 предприятий. Перспективы у этого производства весомые. Экспорт растет и в общую копилку страны ежегодно приносит более 10 миллионов долларов.