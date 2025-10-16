Денис Лазавик пробился в четвертьфинал ЧМ по быстрым шахматам

Денис Лазавик пробился в четвертьфинал чемпионата мира по быстрым шахматам среди профессионалов. Турнир проходит в онлайн-формате. Этой ночью наш молодой вундеркинд обыграл индийца Арджуна Эригайси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оппонент занимает высокое 4-е место в рейтинге Международной федерации по классическим шахматам. Коронка же белоруса именно блиц. Счет противостояния – 12 на 9. Соперник Лазавика пока не определен. Это будет победитель матча между Хансом Ниманном и Дин Лижэнем. Последний является действующим чемпионом мира.

Общий призовой фонд состязаний составляет 250 тысяч долларов. Решающие партии будут сыграны в феврале в стандартном режиме в Лондоне.