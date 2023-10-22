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Норка стоит выделки? Показываем, как шьют белорусские шубы и развивается меховой бизнес

22 октября 2023 17:30
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Новости Беларуси. Сегодня на Беларусь приходится около 5 % мирового рынка меха, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и Президент поручал развивать звероводческую отрасль, чтобы она приносила стабильный доход. Хотя на эмоциях можно было и отказаться от меховой экономической подкладки.

Норка стоит выделки? Показываем, как шьют белорусские шубы и развивается меховой бизнес-1

Говорят, что меха уже не в моде, а во время ковида норку и вовсе обвинили в распространении вируса. До 2027 года Латвия собирается закрыть все зверофермы стране. На таких предприятиях работает около 500 сотрудников.

С другой стороны сегодня во многом торговые тренды диктует Азия. Тот же Китай от меха не отказывается. Значит, норка стоит выделки.

Как белорусская пушнина покоряет новые рынки? Меховой расклад у Кристины Протосовицкой.

Норка стоит выделки? Показываем, как шьют белорусские шубы и развивается меховой бизнес-4

Алеся Остапчук, зверовод зверокомплекса сельхозпредприятия «Остромечево»:
Это блэк, он очень шустрый. Взять браун, он тоже очень шустрый зверь, активный. Белый спокойный, тихенький зверек. Чем темнее, тем он более агрессивный.

Норка стоит выделки? Показываем, как шьют белорусские шубы и развивается меховой бизнес-7

Юркий зверек с характером. Расслабишь хватку – укусит и бросится в бега. Уже почти 30 лет в Остромечево занимаются американской норкой. Достигли в этом мастерства – от жемчужной до сапфировой окраски. У здешних звероводов – команда зверокомплекса всего 27 человек – под опекой 12,5 тысячи зверьков. В отдельные годы доходило до 9 тысяч.

Норка стоит выделки? Показываем, как шьют белорусские шубы и развивается меховой бизнес-10

Алеся Остапчук:
Мы кормим два раза в день. Мясом, даем творог.

Качество шкурок во многом, если не во всем, зависит от питания. И в стоимости меха его доля составляет 60 %. Рацион здешних обитателей богатый – до 10 ингредиентов. Хищникам дают мясо, субпродукты говядины и птицы, а еще обязательно зерно и творог. Хозяйство «Остромечево» многопрофильное, многое из меню получают сами, даже яблоки. Что положительно сказывается на себестоимости меха.

Норка стоит выделки? Показываем, как шьют белорусские шубы и развивается меховой бизнес-13

Ярослав Пырский, управляющий зверокомплексом сельхозпредприятия «Остромечево»:
Нам намного проще, чем другим зверохозяйствам, во-первых, мы не очень крупные. А второй момент до 60 % кормов использовали свои собственные. У нас крупное молочно-товарное стадо, свой комплекс по откорму крупного рогатого скота.

Чтобы получить пушнину на каждый сезон, проходит до полугода. «Остромечево» – единственное из хозяйств, которое сохранило компетенцию и занимает до 5 % доли белорусского рынка меха. 70 % шкур продают через биржу.

Норка стоит выделки? Показываем, как шьют белорусские шубы и развивается меховой бизнес-16

Екатерина Пырская, технолог зверокомплекса сельхозпредприятия «Остромечево»:
Норка перед тем, как ее продать или пустить в производство, должна сортироваться по качеству, по размеру и цветовой гамме. Все зависит от покупательского спроса. На данный период все зверохозяйства разводят короткоосную норку. Она сейчас пользуется у покупателя большим спросом из-за густоты пухового волоса, шелковистой структуры и тепла. Она считается самой теплой норкой.

Норка стоит выделки? Показываем, как шьют белорусские шубы и развивается меховой бизнес-19

Сегодня на Беларусь приходится порядка 5 % мирового рынка меха. Долгое время меховой столицей считалась Дания. До 2020 года, когда норок обвинили в мутации ковида и истребили зверофермы – до 15 миллионов зверьков. Позже решение назовут поспешным и не имеющим под собой оснований. Настолько, что премьер-министр Дании подаст в отставку. Впрочем, вернуть мировые позиции стране уже вряд ли не удастся. В Беларуси панике не поддались – строгие санитарные нормы позволили избежать эпидемии среди норок. Кроме «Остромечево», в стране еще восемь зверокомплексов. Объем производимой белорусской пушнины – свыше 600 тысяч шкур в год, 90 % их которых отправляются за рубеж. Мех принес стране свыше 6 миллионов долларов экспортной выручки.

Норка стоит выделки? Показываем, как шьют белорусские шубы и развивается меховой бизнес-22

Ярослав Пырский:
Основными покупателями у нас являются россияне и китайцы. Лет 5 как они очень активизировались, поэтому на Китай тоже продаем шкуры. Они активно занимаются пошивом меховых изделий и у себя на внутреннем рынке продают изделия, и вообще на мировом рынке.

Норка стоит выделки? Показываем, как шьют белорусские шубы и развивается меховой бизнес-25

Новая этика Европы и Штатов диктует отказ от звероферм. Впрочем, инициатива переходит к России, Китаю и Беларуси. Включается в торги за мех и Южная Корея. На Азию приходится свыше 70 % мирового производства шуб. Глобальный рынок меха сегодня продолжает себя регулировать, и уход Дании не единственная причина. Снижение объемов производства – за последние 10 лет в шесть раз. Это влияет на стабильность цен – без резких скачков. Впрочем, датский эффект, прогнозируют специалисты, будет запоздалым.

Норка стоит выделки? Показываем, как шьют белорусские шубы и развивается меховой бизнес-28

Дмитрий Бондич, первый заместитель генерального директора предприятия по производству меха:
Перспектива роста цены будет. Так как 5 лет назад было произведено 56 миллионов шкурок норки в год, в этом году только 12,5 миллиона всего в мире. Соответственно, дефицит на рынке будет ощущаться в районе с марта и до лета, то есть на следующий сезон, как будет швейный, будет ощущаться дефицит раза в два-три. А объем, который минимально нужен для пошива, – порядка 30 миллионов шкурок в год, а 12,5 миллиона произведено, плюс остатки прошлых лет, которые уже перебрали несколько раз, они не того качества, которое на сегодня выходит. Качественная шкурка хорошего размера вырастет в цене. Перед аукционами активизируется КНР по покупке именно норки у них интерес не упал. Даже наши компаньоны проявляют интерес пока на те позиции, которые их никогда не интересовали, а это еще примерно 30 %, что мы в Россию поставляли.

Норка стоит выделки? Показываем, как шьют белорусские шубы и развивается меховой бизнес-31

В Беларуси рост зверохозяйств напрямую зависит от наличия кормов. По программе развития до 2024 года поголовье норок должно достичь 100 тысяч. Мех – ценность и внутри страны. В «Остромечево» 30 % шкур отправляют на пошив. В швейном цеху трудится всего пять пар золотых рук.

Норка стоит выделки? Показываем, как шьют белорусские шубы и развивается меховой бизнес-34

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В год в «Остромечево» столице Беларуси продают до 100 шуб. И сезон начинается с августа, в самую жару. Если в прошлом году отдавали предпочтение темным оттенкам, то в этом перешли на светлую сторону.

Только первый снег коснется тротуаров – Остромечево станет единственным агрогородком в стране, где чуть ли не каждая вторая представительница прекрасного пола появится на улице в норковой шубе.

Норка стоит выделки? Показываем, как шьют белорусские шубы и развивается меховой бизнес-37

– Остромечево – это агрогородок, где даже доярку можно встретить в шубе. Так ли это?
– Конечно, это правда. Почему бы наши работники не купят шубы. Это основная задача продать в своем поселке шубу. У нас и магазин имеется для этого, и рассрочка для наших работников существует. Кто из наших прекрасных женщин желает приобрести шубу, конечно, они этим воспользуются.

Мир изменился, но по-прежнему мех остается главным зимним атрибутом в суровом климате. А еще предметом благородной роскоши для людей и прибыльным бизнесом для целых стран. И кажется, в Беларуси наступило самое время сделать ход конем в азиатском меховом направлении.

# Предприятия Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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