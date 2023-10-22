Норка стоит выделки? Показываем, как шьют белорусские шубы и развивается меховой бизнес

Новости Беларуси. Сегодня на Беларусь приходится около 5 % мирового рынка меха, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и Президент поручал развивать звероводческую отрасль, чтобы она приносила стабильный доход. Хотя на эмоциях можно было и отказаться от меховой экономической подкладки.

Говорят, что меха уже не в моде, а во время ковида норку и вовсе обвинили в распространении вируса. До 2027 года Латвия собирается закрыть все зверофермы стране. На таких предприятиях работает около 500 сотрудников. С другой стороны сегодня во многом торговые тренды диктует Азия. Тот же Китай от меха не отказывается. Значит, норка стоит выделки. Как белорусская пушнина покоряет новые рынки? Меховой расклад у Кристины Протосовицкой.

Алеся Остапчук, зверовод зверокомплекса сельхозпредприятия «Остромечево»:

Это блэк, он очень шустрый. Взять браун, он тоже очень шустрый зверь, активный. Белый спокойный, тихенький зверек. Чем темнее, тем он более агрессивный.

Юркий зверек с характером. Расслабишь хватку – укусит и бросится в бега. Уже почти 30 лет в Остромечево занимаются американской норкой. Достигли в этом мастерства – от жемчужной до сапфировой окраски. У здешних звероводов – команда зверокомплекса всего 27 человек – под опекой 12,5 тысячи зверьков. В отдельные годы доходило до 9 тысяч.

Алеся Остапчук:

Мы кормим два раза в день. Мясом, даем творог. Качество шкурок во многом, если не во всем, зависит от питания. И в стоимости меха его доля составляет 60 %. Рацион здешних обитателей богатый – до 10 ингредиентов. Хищникам дают мясо, субпродукты говядины и птицы, а еще обязательно зерно и творог. Хозяйство «Остромечево» многопрофильное, многое из меню получают сами, даже яблоки. Что положительно сказывается на себестоимости меха.

Ярослав Пырский, управляющий зверокомплексом сельхозпредприятия «Остромечево»:

Нам намного проще, чем другим зверохозяйствам, во-первых, мы не очень крупные. А второй момент – до 60 % кормов использовали свои собственные. У нас крупное молочно-товарное стадо, свой комплекс по откорму крупного рогатого скота. Чтобы получить пушнину на каждый сезон, проходит до полугода. «Остромечево» – единственное из хозяйств, которое сохранило компетенцию и занимает до 5 % доли белорусского рынка меха. 70 % шкур продают через биржу.

Екатерина Пырская, технолог зверокомплекса сельхозпредприятия «Остромечево»:

Норка перед тем, как ее продать или пустить в производство, должна сортироваться по качеству, по размеру и цветовой гамме. Все зависит от покупательского спроса. На данный период все зверохозяйства разводят короткоосную норку. Она сейчас пользуется у покупателя большим спросом из-за густоты пухового волоса, шелковистой структуры и тепла. Она считается самой теплой норкой.

Сегодня на Беларусь приходится порядка 5 % мирового рынка меха. Долгое время меховой столицей считалась Дания. До 2020 года, когда норок обвинили в мутации ковида и истребили зверофермы – до 15 миллионов зверьков. Позже решение назовут поспешным и не имеющим под собой оснований. Настолько, что премьер-министр Дании подаст в отставку. Впрочем, вернуть мировые позиции стране уже вряд ли не удастся. В Беларуси панике не поддались – строгие санитарные нормы позволили избежать эпидемии среди норок. Кроме «Остромечево», в стране еще восемь зверокомплексов. Объем производимой белорусской пушнины – свыше 600 тысяч шкур в год, 90 % их которых отправляются за рубеж. Мех принес стране свыше 6 миллионов долларов экспортной выручки.

Ярослав Пырский:

Основными покупателями у нас являются россияне и китайцы. Лет 5 как они очень активизировались, поэтому на Китай тоже продаем шкуры. Они активно занимаются пошивом меховых изделий и у себя на внутреннем рынке продают изделия, и вообще на мировом рынке.

Новая этика Европы и Штатов диктует отказ от звероферм. Впрочем, инициатива переходит к России, Китаю и Беларуси. Включается в торги за мех и Южная Корея. На Азию приходится свыше 70 % мирового производства шуб. Глобальный рынок меха сегодня продолжает себя регулировать, и уход Дании не единственная причина. Снижение объемов производства – за последние 10 лет в шесть раз. Это влияет на стабильность цен – без резких скачков. Впрочем, датский эффект, прогнозируют специалисты, будет запоздалым.

Дмитрий Бондич, первый заместитель генерального директора предприятия по производству меха:

Перспектива роста цены будет. Так как 5 лет назад было произведено 56 миллионов шкурок норки в год, в этом году только 12,5 миллиона всего в мире. Соответственно, дефицит на рынке будет ощущаться в районе с марта и до лета, то есть на следующий сезон, как будет швейный, будет ощущаться дефицит раза в два-три. А объем, который минимально нужен для пошива, – порядка 30 миллионов шкурок в год, а 12,5 миллиона произведено, плюс остатки прошлых лет, которые уже перебрали несколько раз, они не того качества, которое на сегодня выходит. Качественная шкурка хорошего размера вырастет в цене. Перед аукционами активизируется КНР по покупке именно норки – у них интерес не упал. Даже наши компаньоны проявляют интерес пока на те позиции, которые их никогда не интересовали, а это еще примерно 30 %, что мы в Россию поставляли.

В Беларуси рост зверохозяйств напрямую зависит от наличия кормов. По программе развития до 2024 года поголовье норок должно достичь 100 тысяч. Мех – ценность и внутри страны. В «Остромечево» 30 % шкур отправляют на пошив. В швейном цеху трудится всего пять пар золотых рук.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В год в «Остромечево» столице Беларуси продают до 100 шуб. И сезон начинается с августа, в самую жару. Если в прошлом году отдавали предпочтение темным оттенкам, то в этом перешли на светлую сторону. Только первый снег коснется тротуаров – Остромечево станет единственным агрогородком в стране, где чуть ли не каждая вторая представительница прекрасного пола появится на улице в норковой шубе.