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Иммунитет от мошенников дал сбой. Какие методы используют киберпреступники для обмана?

22 октября 2023 17:13
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Белорусские правоохранители заявили, что отмечают рост тяжких киберпреступлений в отношении белорусов. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось вдвое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В основном, из белорусов обманом похищают деньги банковских карт. Но есть куда более сложные случаи.

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Иммунитет от мошенников дал сбой. Какие методы используют киберпреступники для обмана?-1

Но, даже несмотря на явный преступный акцент, многие попадают на удочку. Более того, как выяснилось, 80 % жертв были информационно подкованы, но в их случае иммунитет от мошенников дал сбой.

Иммунитет от мошенников дал сбой. Какие методы используют киберпреступники для обмана?-4

Анастасия Лысакова, психолог:
Жертвы мошенников не обладают критическим мышлением, очень подвержены стрессу и панике. Мошенники манипулируют, что нужно срочно что-то сделать, что-то записать, выдать код. На срочность никогда нельзя соглашаться. Мошенники являются своего рода психологами. Они обладают определенными скриптами, фразами, которые настраивают человека поддаться на все эти манипуляции. К примеру, в НЛП есть такая история, когда ты несколько раз говоришь слово «да», отвечая на вопрос. И в очередной раз, на очередной вопрос ты можешь ответить «да», не задумываясь.

Иммунитет от мошенников дал сбой. Какие методы используют киберпреступники для обмана?-7

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В стрессовой ситуации оказалась и Екатерины (имя мы изменили намеренно). В ее случае мошенники отрабатывали схему с криптовалютой. Девушка хотела за виртуальные деньги купить подарок, но получила неприятный сюрприз. Финансы растворились буквально на ее глазах. Также хотел поступить и посредник, но Екатерина оказалась не из робкого десятка.

Иммунитет от мошенников дал сбой. Какие методы используют киберпреступники для обмана?-10

Он бежал к машине своей. Мне удалось его догнать. Я схватила его сзади за майку. Он увидел сзади, что я за него уцепилась. Он со всей силы разорвал свою майку, бросил ее и дальше побежал к машине. Я кричала милиция, помогите! В этот момент, наверное, подъехала милиция.

Иммунитет от мошенников дал сбой. Какие методы используют киберпреступники для обмана?-13

В этой истории счастливый конец. Но далеко не всегда удается вовремя вычислить мошенников. Чаще всего они работают под прикрытием всемирной паутины, скрываются в других странах и оттуда наносят инфоудары. Но страх – плохой защитник и советчик. Вместо впадания в ступор и панику активируйте спокойствие. Не спешите переходить по ссылкам и финансово откровенничать с мало знакомыми людьми.

# Интернет-мошенничество # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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