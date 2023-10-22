Иммунитет от мошенников дал сбой. Какие методы используют киберпреступники для обмана?

Белорусские правоохранители заявили, что отмечают рост тяжких киберпреступлений в отношении белорусов. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось вдвое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В основном, из белорусов обманом похищают деньги банковских карт. Но есть куда более сложные случаи. Заставил оформить кредит на 50 тыс. и не только! Как аферист подтолкнул пенсионерку к совершению уголовного преступления?

Но, даже несмотря на явный преступный акцент, многие попадают на удочку. Более того, как выяснилось, 80 % жертв были информационно подкованы, но в их случае иммунитет от мошенников дал сбой.

Анастасия Лысакова, психолог:

Жертвы мошенников не обладают критическим мышлением, очень подвержены стрессу и панике. Мошенники манипулируют, что нужно срочно что-то сделать, что-то записать, выдать код. На срочность никогда нельзя соглашаться. Мошенники являются своего рода психологами. Они обладают определенными скриптами, фразами, которые настраивают человека поддаться на все эти манипуляции. К примеру, в НЛП есть такая история, когда ты несколько раз говоришь слово «да», отвечая на вопрос. И в очередной раз, на очередной вопрос ты можешь ответить «да», не задумываясь.

Заставляют людей совершать диверсии. Что такое ЦИПсО и чем они занимаются? В стрессовой ситуации оказалась и Екатерины (имя мы изменили намеренно). В ее случае мошенники отрабатывали схему с криптовалютой. Девушка хотела за виртуальные деньги купить подарок, но получила неприятный сюрприз. Финансы растворились буквально на ее глазах. Также хотел поступить и посредник, но Екатерина оказалась не из робкого десятка.

Он бежал к машине своей. Мне удалось его догнать. Я схватила его сзади за майку. Он увидел сзади, что я за него уцепилась. Он со всей силы разорвал свою майку, бросил ее и дальше побежал к машине. Я кричала милиция, помогите! В этот момент, наверное, подъехала милиция.