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Артём Стрибук завоевал серебро ЧМ по шахматам среди молодёжи

16 октября 2025 17:37
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Артем Стрибук выиграл серебряную медаль молодежного чемпионата мира в классической программе. Наш интеллектуал выступал в возрастной категории до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам 11 туров спортсмен набрал 8,5 очков. Столько же баллов было еще у трех человек. Но земляк разместился в итоговой классификации выше благодаря лучшим дополнительным показателям. В топ-10 в своих группах также попали Юлия Леонова, Маргарита Бендик и Вероника Абрамкина. В шахматном форуме в общей сложности приняли участие 721 спортсмен из 84 государств.

# Шахматы

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