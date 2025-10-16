Артём Стрибук завоевал серебро ЧМ по шахматам среди молодёжи

Артем Стрибук выиграл серебряную медаль молодежного чемпионата мира в классической программе. Наш интеллектуал выступал в возрастной категории до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам 11 туров спортсмен набрал 8,5 очков. Столько же баллов было еще у трех человек. Но земляк разместился в итоговой классификации выше благодаря лучшим дополнительным показателям. В топ-10 в своих группах также попали Юлия Леонова, Маргарита Бендик и Вероника Абрамкина. В шахматном форуме в общей сложности приняли участие 721 спортсмен из 84 государств.