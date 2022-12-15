Активный отдых минчанам обеспечен! Где и как можно провести зимние выходные в столице?

До Нового года осталось несколько недель. Какие добрые, нужные и перспективные начинания получили путевку в жизнь в 2022-м? На эти вопросы ответили главы администраций районов Минска в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Каким будет этот сезон для активных заводчан?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

В первую очередь активным, как и предыдущие сезоны, которые проходят в Заводском районе. В этом году у нас будут открыты и доступны три катка. Один из них самый большой и крупный в стране (порядка 4 тысяч квадратных метров). Он находится на Чижовке. Мы его опробовали буквально на этой неделе, уже залит лед. Также было принято решение, чтобы в каждом микрорайоне появился свой каток. Это решение сегодня реализовано. У нас открыт каток в микрорайоне Сосны на территории средней школы, у нас открыт каток в микрорайоне Северном при учреждении образования, хоккейная коробка в микрорайоне Шабаны. Также организованы пункты проката при лыжероллерной трассе. С этого года у нас работает пункт проката лыж. Мы завершили работы по устройству малого круга (600 метров) в парке им. 900-летия Минска. Если нам погода позволит, планируем в эти выходные завершить работу по устройству большого круга (1тысяча 200 метров), а общая протяженность трассы – 2 тысячи 400 метров. Екатерина Забенько:

Лыжероллерная трасса в парке им. 900-летия Минска, наверное, одна из самых популярных в столице. Там рядом находится база юных лыжников и биатлонистов. Насколько это популяризирует данный вид спорта?

Сергей Масляк:

Первое, о чем хочу сказать: уже сегодня работа лыжероллерной трассы в парке им. 900-летия Минска расписана по дням. Второе: традиционно в течение 4 или даже 5 лет мы проводим знаковое для района и города мероприятие республиканского уровня – это «Чижовская лыжня». В текущем году участие в данном мероприятии приняли более 800 человек со всей страны. Наверное, это самый большой показатель, что сегодня эта трасса востребована. Я тоже приобщаюсь к спорту и опробую вслед за мобильным катком нашу лыжероллерную трассу на Чижовке. Екатерина Забенько:

Знаю, что городская администрация и руководство очень активны, по всем видам спорта могут дать фору всем остальным. Сергей Анатольевич, вы тоже лыжник. Я знаю, что во Фрунзенском районе одна из самых популярных трасс. Это «Медвежино». Учитывая количество снега, не удивлюсь, если в этом году там можно будет встретить настоящего медведя. Какие планы на сезон у жителей Фрунзенского района? Что они могут себе позволить?

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

У нас такой большой истории, как в Заводском районе, нет. У нас с прошлого года открылась для всех любителей лыжная трасса, до этого там занимались наши школьники. Мы решили ее благоустроить и сделать доступной для всех жителей – не только Фрунзенского района, но и Минска в целом. Прежде всего там проводятся наши детские и юношеские соревнования. Думаю, в январе они уже начнут проводиться. У нас 5 лыжных трасс в 3 километра 200 метров. В этом году мы впервые организуем прокат лыж. Физкультурно-оздоровительный центр будет организатором проката. Екатерина Забенько:

В Советском районе повезло и жителям, и гостям, которые приезжают в том числе заняться спортом и прокатиться по живописной трассе. Какие возможности у нее?