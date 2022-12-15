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«Отжигали просто». На открытие акции «Наши дети» приехали Владимир Кухарев и Дед Мороз

15 декабря 2022 16:04
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Новости Беларуси. Традиционная благотворительная акция «Наши дети» стартовала в Минске. Открытие прошло ярко и красочно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Отжигали просто». На открытие акции «Наши дети» приехали Владимир Кухарев и Дед Мороз-1

Поздравить ребят с праздником приехало руководство Мингорисполкома. Для маленьких гостей со всей столицы во Дворце детей и молодежи организовали игровую зону. Атмосферу праздника создавали зажигательные танцы, песни, работали ростовые куклы и новогодние фотозоны. Посетил праздник и Дед Мороз. Появился зимний волшебник эффектно: он поздравил ребят прямо свысока.

«Отжигали просто». На открытие акции «Наши дети» приехали Владимир Кухарев и Дед Мороз-4

Настроение хорошее, новогоднее, потому что скоро Новый год. А представление классное было.
– Тем более понравилось, как Дед Мороз начал подниматься.

«Отжигали просто». На открытие акции «Наши дети» приехали Владимир Кухарев и Дед Мороз-7

– Он очень эффектно появился. Мы даже не могли себе представить, что он так появится. Прям возле елки и прям на кране!

«Отжигали просто». На открытие акции «Наши дети» приехали Владимир Кухарев и Дед Мороз-10

– Мы танцевали с классом, отжигали просто. Особенно когда песни были, мы все так веселились. Было круто.

«Отжигали просто». На открытие акции «Наши дети» приехали Владимир Кухарев и Дед Мороз-13

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Стало уже доброй традицией у нас в стране проводить акцию «Наши дети». И дети ее ждут. Но самое главное то, что каждый ребенок ждет праздника, ждет Нового года. И это его мечта, что к нему придет Дед Мороз, подарит ему подарки. И, конечно, эта мечта должна сбываться. И мы все сделаем, чтобы каждый ребенок был не обделен вниманием.

«Отжигали просто». На открытие акции «Наши дети» приехали Владимир Кухарев и Дед Мороз-16

Марафон добра проходит уже в 27-й раз. Традиционно представители власти, организаций и предприятий посетят учреждения соцзащиты, приюты, больницы, реабилитационные центры, чтобы осуществить детские мечты.

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# Благотворительная акция # общество # Владимир Кухарев # Дед Мороз # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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