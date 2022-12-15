«Отжигали просто». На открытие акции «Наши дети» приехали Владимир Кухарев и Дед Мороз

Новости Беларуси. Традиционная благотворительная акция «Наши дети» стартовала в Минске. Открытие прошло ярко и красочно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поздравить ребят с праздником приехало руководство Мингорисполкома. Для маленьких гостей со всей столицы во Дворце детей и молодежи организовали игровую зону. Атмосферу праздника создавали зажигательные танцы, песни, работали ростовые куклы и новогодние фотозоны. Посетил праздник и Дед Мороз. Появился зимний волшебник эффектно: он поздравил ребят прямо свысока.

– Настроение хорошее, новогоднее, потому что скоро Новый год. А представление классное было.

– Тем более понравилось, как Дед Мороз начал подниматься.

– Он очень эффектно появился. Мы даже не могли себе представить, что он так появится. Прям возле елки и прям на кране!

– Мы танцевали с классом, отжигали просто. Особенно когда песни были, мы все так веселились. Было круто.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Стало уже доброй традицией у нас в стране проводить акцию «Наши дети». И дети ее ждут. Но самое главное то, что каждый ребенок ждет праздника, ждет Нового года. И это его мечта, что к нему придет Дед Мороз, подарит ему подарки. И, конечно, эта мечта должна сбываться. И мы все сделаем, чтобы каждый ребенок был не обделен вниманием.