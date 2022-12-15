Минск засиял яркими огнями. Где можно увидеть уникальные 3D-объекты и новогодние инсталляции?

Новости Беларуси. Минск засиял яркими огнями – заработала праздничная иллюминация, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новогоднее настроение жителям создадут километры атмосферных гирлянд и множество арт-инсталляций.

Самая популярная геолокация – главная елка на Октябрьской площади. Новогоднее платье зеленой красавицы украшают шесть тысяч игрушек, а еще 120 гирлянд и 20 тысяч светодиодных лампочек. Красочные инсталляции появились и в новых местах. Так, у входа в парк Челюскинцев и рядом с елкой в парке Горького установлены световые фигуры в виде символов восточного календаря. В жилых районах Шабаны и Сокол, в районе улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского, а также неподалеку от МТЗ установили световые 3D-объекты. Зажглись огни и на всех городских елках.

Раз, два, три!

Александр Воробцов, первый заместитель директора – главный инженер УП «Мингорсвет»:

Акценты были сделаны в том числе на украшение прилегающих территорий микрорайонов. Установлены иллюминационные конструкции под наименованием «Световое дерево». Четыре такие иллюминационные конструкции выполнены и установлены со стороны улицы Притыцкого и одна конструкция установлена со стороны входной группы улицы Неманская.