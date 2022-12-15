Прямой эфир

Минск засиял яркими огнями. Где можно увидеть уникальные 3D-объекты и новогодние инсталляции?

15 декабря 2022 16:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск засиял яркими огнями – заработала праздничная иллюминация, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новогоднее настроение жителям создадут километры атмосферных гирлянд и множество арт-инсталляций.

Минск засиял яркими огнями. Где можно увидеть уникальные 3D-объекты и новогодние инсталляции?-1

Самая популярная геолокация – главная елка на Октябрьской площади. Новогоднее платье зеленой красавицы украшают шесть тысяч игрушек, а еще 120 гирлянд и 20 тысяч светодиодных лампочек. Красочные инсталляции появились и в новых местах. Так, у входа в парк Челюскинцев и рядом с елкой в парке Горького установлены световые фигуры в виде символов восточного календаря. В жилых районах Шабаны и Сокол, в районе улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского, а также неподалеку от МТЗ установили световые 3D-объекты. Зажглись огни и на всех городских елках.

Минск засиял яркими огнями. Где можно увидеть уникальные 3D-объекты и новогодние инсталляции?-4

Раз, два, три!

Минск засиял яркими огнями. Где можно увидеть уникальные 3D-объекты и новогодние инсталляции?-7

Александр Воробцов, первый заместитель директора – главный инженер УП «Мингорсвет»:
Акценты были сделаны в том числе на украшение прилегающих территорий микрорайонов. Установлены иллюминационные конструкции под наименованием «Световое дерево». Четыре такие иллюминационные конструкции выполнены и установлены со стороны улицы Притыцкого и одна конструкция установлена со стороны входной группы улицы Неманская.

Минск засиял яркими огнями. Где можно увидеть уникальные 3D-объекты и новогодние инсталляции?-10

Увидеть свет праздничных огней можно и на телебашне на улице Коммунистической. Тематическое световое оформление порадует глаз горожан и гостей столицы на протяжении месяца. Выключать иллюминацию будут в полночь, однако в праздничные дни она будет гаснуть только к утру.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Новый год # общество # Александр Воробцов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Активный отдых минчанам обеспечен! Где и как можно провести зимние выходные в столице?
15 декабря 2022 16:36

Активный отдых минчанам обеспечен! Где и как можно провести зимние выходные в столице?

«Отжигали просто». На открытие акции «Наши дети» приехали Владимир Кухарев и Дед Мороз
15 декабря 2022 16:04

«Отжигали просто». На открытие акции «Наши дети» приехали Владимир Кухарев и Дед Мороз

В Минске затопило улицы Якубовского и Одинцова
15 декабря 2022 15:38

В Минске затопило улицы Якубовского и Одинцова