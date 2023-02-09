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«Надо чётко понять, кто сейчас является врагом государства». Вот из-за кого страдают зарплаты белорусов

09 февраля 2023 17:41
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим культурный фронт СВО, последние новости о спецоперации и раскол и единство Беларуси. В гостях политолог Юрий Воскресенский и композитор, аранжировщик Евгений Олейник.

«Надо чётко понять, кто сейчас является врагом государства». Вот из-за кого страдают зарплаты белорусов-1

Юрий Воскресенский, политолог:
Когда наши ученые (да и мы иногда) грешным делом говорят, что как-то зарплата маловата, то мы должны вспомнить, что где-то, во-первых, не до зарплаты, во-вторых, зарплата была бы гораздо выше, если бы нас не обложили этими санкциями, если бы бывшие соотечественники не вредили бы нашей стране и нашей экономике. Тогда и зарплата была бы. Возникает тогда диссонанс: раз эти люди вредят стране, почему вы тогда им сопереживаете? Не все, но часть, в том числе среди интеллигенции нашей. Надо четко понять, кто сейчас является врагом государства, кто разрушает наш экономический потенциал. Ведь мы были открыты всему миру всегда и хотели быть открытыми, но нам закрывали постоянно то те ворота, то те, потому что там какая-то тихушка или лохушка на нас нажаловалась.

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# Зарплаты в Беларуси # общество # Юрий Воскресенский # Фотофакт

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