Муковозчик: «Если не хочешь всю оставшуюся жизнь прожить на чужбине в клоповнике, то теперь есть указ»

О желании вернуться в Беларусь тех, кто когда-то сделал выбор в пользу другой страны, а теперь раскаивается и хочет все изменить, рассуждает Андрей Муковозчик. Рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! У многих из тех, кто сначала сбежал, а потом протрезвел, забрезжила надежда после выхода указа Президента о создании комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений. Это с одной стороны. И в то же время ничто за последние дни сильнее не будоражило стаю помойных чаек, коими являются наши беглые над своими пабликами, чем этот указ. А затем персональный состав комиссии. Такого гвалта, который стоит над их мусорными полигонами, давно слышать не приходилось. У многих из тех, кто сбежал и протрезвел, забрезжила надежда. Читать здесь.

Андрей Муковозчик:

Значит, задело. Значит, правильно мы все сделали. Интернет наполнился вариантами типа «Как вести себя на комиссии» – так шутят люди с интеллектом и юмором школьных прогульщиков. Впрочем, у беглых таких превалирующая часть по определению. А мне вот, знаете ли, снова позвонил копрофил Паук. Утром опубликовали состав комиссии, а уже к обеду звонок: «Здравствуйте! Если я напишу заявление, меня простят? Пусть не полностью, но хотя бы частично? А вы сами будете рассматривать?» Пришлось пообещать, что буду сам, не отдам Паука, чего тот больше всего боится, Азаренку. Дурачок… Это он еще Пустового в деле не видал.