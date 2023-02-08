«Колоссальные потери на всех фронтах». Андрей Марочко о ситуации на украинской границе

Г ригорий Азаренок, СТВ: Совсем недавно Леонид Пасечник сказал, что Украина концентрирует силы для наступления на ЛНР. Скажите, пожалуйста, что там сейчас происходит? Где можно ждать удара? Или они тем самым пытаются разгадать планы нашего военного руководства?

Андрей Марочко, военный эксперт, подполковник ЛНР (в отставке):

У нас сейчас линия боевого соприкосновения очень живая, если можно так образно сказать. Во всей зоне ответственности 2-го армейского корпуса Министерства обороны Российской Федерации сейчас происходят довольно ключевые события. Чтобы вы понимали, начиная от Дебальцева, заканчивая Харьковом. Это все то, что находится в нашей компетенции. Естественно, Леонид Иванович, зная информацию из первых уст, говорит, что противник сейчас пытается накопить силы, пытается бросать свои войска на разных участках местности. И на данный момент у него выходит только восполнять те потери, которые несет украинская армия. Вооруженные формирования Украины несут колоссальные потери на всех фронтах, на всех участках местности, за которые отвечают наши военнослужащие. Только за истекшие сутки на Сватовско-Кременском участке украинские боевики потеряли более 200 человек. Это только безвозвратные потери. Еще 30 пропали без вести. Если мы берем Артемовское направление, то там потери намного выше, но и интенсивность боев сейчас там весьма существенна, поскольку сейчас погодные условия наладились, у нас стабильно минусовые температуры. Это означает, что колесная и гусеничная техника как со стороны украинских боевиков, так и с нашей, может передвигаться по тем участкам местности, которые раньше были невозможны ввиду распутицы. Сейчас у нас происходят весьма большие баталии, сражения. Я считаю, что эта неделя много чего покажет нам. Мы сейчас развиваем успех, который можно будет использовать в дальнейшем.

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