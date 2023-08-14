Национальная безопасность Беларуси. Что делают для её обеспечения?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. На фоне растущей напряженности у белорусских границ одним из главных приоритетов во внутренней политике нашей страны стала национальная безопасность. Как показала спецоперация России в Украине, самым важным здесь являются солдаты, бронетехника и танки.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

В рамках подготовки Вооруженных Сил одни из самых главных мероприятий – поддержание боевой мобилизационной готовности, вопросы строительства и развития Вооруженных Сил, боевой подготовки, исходя из опыта, получаемого нашими коллегами в вооруженном конфликте.

Важной частью системы национальной безопасности также является территориальная оборона. Это войска, которые созываются только на время войны или в период напряженной военно-политической ситуации, как это происходит сейчас. В обучении таких солдат всегда учитывается опыт прошлого, например Великой Отечественной войны, когда партизанские отряды создавались именно местными жителями, отлично знавшими свои леса и болота. Поэтому и войска территориальной обороны выполняют боевые задачи на той же местности, где и живут. Сейчас их численность в Беларуси – около 120 тысяч человек. Это вдвое больше, чем регулярная армия. При этом в Беларуси планируют развивать и контрактную армию, где пригодится опыт наемников ЧВК «Вагнер».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас же срочники, призыв: отслужил полтора года – ушел. Сам был такой. Зеленые пацаны, 18 лет. А там умудренные опытом люди, там в основном офицеры, это их профессия – воевать или защищать страну. Это настоящие бойцы, прошедшие через войну, потерявшие много своих друзей. Они совершенно бесплатно (хоть и наемники, за деньги везде и воевали, и работали) помогают нам, передают опыт».

Совместные учения наших солдат с ЧВК «Вагнер» начались буквально с первых дней их прибытия в Беларусь. Белорусский армейский спецназ совместно с ЧВК дислоцировались в лесистой местности, стреляли из автоматов, а также управляли беспилотниками. Карпенков: идет боевое слаживание ЧВК «Вагнер» и белорусских бойцов (здесь подробнее) При этом наемники ЧВК «Вагнер» очень высоко оценили подготовку наших военнослужащих.