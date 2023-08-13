Фельдман: Прибалтике надо 10 раз подумать прежде, чем поддерживать агрессивные планы в отношении Калининградской области

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Военное присутствие НАТО в Европе, базы, число войск по странам. Мы видим вот такую картину. Конечно, ожидаю вашего комментария, но и мы часто говорим о противостоянии Запада и Востока. Вот это действительно граница того самого противостояния. Вот именно так и выглядит сегодняшний мир, который разделен на две части, в первую очередь идеологически враждующие между собой.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, кандидат военных наук:

Вместо сил, которые сегодня представлены национальными вооруженными силами, есть еще таких два основных направления, две операции, которые проводят страны НАТО и Соединенные Штаты. Это атлантическое присутствие и передовое присутствие. В рамках этих операций осуществляется на ротационной основе создание различных группировок войск. Проводится на фоне учений. Вот на данный момент в Европе сосредоточены именно в рамках этих операций порядка 17 батальонных тактических групп. Именно на территории Польши и Прибалтики на данный момент таких групп 10. 10 созданных батальонных тактических групп. Кроме того, проходит ротация, мы знаем это известный аэродром в Зокняй, в Эмари, который на территории Литвы, Эстонии. То есть все на ротационной основе. Что сегодня действительно начинает вызывать опасения? Группировки на самом деле небольшие, незначительные для того, чтобы вести крупномасштабные боевые действия. Но первое, что начинает вызывать опасения. Авиация переведена теперь вся из проведения полицейских операций в сторону проведения военных операций. То есть сейчас оно не заключается только в патрулировании, но в том числе и при необходимости ведение военных действий. Начинается увеличиваться количество учений, проводимых на сопредельных территориях.

Андрей Богодель:

Что здесь? То есть да, приходит зачастую вооружение, военная техника, личный состав, а вот вооружение и техника может остаться. И в этой ситуации именно важная роль отводится вооруженным силам разведки определить и не проспать тот момент, когда могут быть созданы эти ударные группировки на любых направлениях. И в этой ситуации именно… Например, сегодня на нашем направлении проводится пять таких учений. Пять учений с привлечением различных сил и средств, как правило, все это межнациональное. Возвращаясь назад, чем это угрожает, например, той же самой Калининградской области? По большому счету, это полуэксклав. И сегодня попытка его изолировать непременно приведет к войне. Почему? Военная наука, как и любая наука, живет по определенным каким-то канонам, принципам, законам, закономерностям. Так вот, закон. Любая блокада или изоляция эксклава – это всегда стопроцентная война. Надежда Сасс:

И действительно, Россия в стороне не останется.