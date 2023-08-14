Балинт Сомкути: если Польша решит играть по своим правилам, это не будет означать полноценную операцию НАТО
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Наращивание польской военной мощи заставляет меня предположить, что политики в Варшаве не особо полагаются на солидарность НАТО, когда речь идет о возможном столкновении с группой «Вагнер». Согласны ли вы с тем, что противостояние с вашей частной военной компанией в приграничной зоне не приведет автоматически к конфликту Альянса и не заставит поляков воевать самостоятельно?
Балинт Сомкути, эксперт по политике безопасности, военный историк (Венгрия):
Да, однозначно, мы должны понимать, что НАТО – это военный союз, военно-оборонительный альянс, но это не пугающий персонаж из детских сказок и в то же время не крестная фея, которая придет на помощь. Если вы обратите внимание на конфронтацию между Турцией и Грецией в 1947 году, НАТО тогда не сделала ничего. В основном каждый свой шаг НАТО предпринимает, сперва проведя множество дискуссий по каждому вопросу, что делает эту организацию очень медлительной в принятии решений. Если Польша примет решение играть по своим правилам, это не будет означать полноценную операцию НАТО.
С другой стороны, вы также должны понимать, что вскоре пройдут выборы в Польше, и ЧВК «Вагнер» выглядит как внешняя угроза, но в то же время является внутриполитическим вопросом, на котором сейчас манипулируют. И любые действия в отношении стран-членов НАТО будут восприниматься как начало войны между двумя блоками. Еще раз повторю, это не будет автоматически рассматриваться как военный конфликт. Но если «Вагнер» совершит акт агрессии против польской территории, это будет, скорее всего, актом войны.
Надежда Сасс:
Андрей Петрович, ну вот видите, какое мнение прозвучало. Действительно, первый аспект, который стоит выделить, что в случае вступления Польши в войну НАТО останется в стороне, даже несмотря на то, что Польша является участником. То есть, Североатлантический альянс как таковым не является, как вы считаете? Как это можно трактовать, на ваш взгляд?
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:
Здесь, наверное, речь может идти о какой-то миротворческой якобы деятельности, под кавычками, которую сама себе придумала Польша. Вообще, Польша на протяжении всего XXI века очень фонтанировала созданием вокруг себя различных объединений. Вспомните там про восточное партнерство, и про «Люблинский треугольник», и «Триморье», и все остальное. То есть она пыталась всегда внутри себя и вместе с собой создавать какое-то объединение, позволяющее ей решать какие-то вопросы. Польша сегодня не способна самостоятельно вести военные действия крупномасштабные, особенно против такого серьезного соперника, как Российская Федерация, или тем более региональной группировки войск и сил, которая здесь располагается. Польша в состоянии это делать только в союзе с другими государствами.
И вы вспомните этот саммит, который проходил недавно НАТО, где они четко говорили, нужно создавать какие-то коалиции. Так вот, эта коалиция этого «Триморья», им нужно очень внимательно на этот аспект посмотреть. Главенствующая роль, да, отведена Польше, но Польше нужно сейчас время, чтобы действительно создать полноценные вооруженные силы. Причем даже эти полноценные вооруженные силы, которые пытаются создавать Польша, говоря о том, что мы станем европейской военной сверхдержавой, она не дотянет даже до вооруженных сил той Польской Народной Республики, которая была до 1989 года.
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