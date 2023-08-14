Балинт Сомкути: если Польша решит играть по своим правилам, это не будет означать полноценную операцию НАТО

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Наращивание польской военной мощи заставляет меня предположить, что политики в Варшаве не особо полагаются на солидарность НАТО, когда речь идет о возможном столкновении с группой «Вагнер». Согласны ли вы с тем, что противостояние с вашей частной военной компанией в приграничной зоне не приведет автоматически к конфликту Альянса и не заставит поляков воевать самостоятельно?

Балинт Сомкути, эксперт по политике безопасности, военный историк (Венгрия):

Да, однозначно, мы должны понимать, что НАТО – это военный союз, военно-оборонительный альянс, но это не пугающий персонаж из детских сказок и в то же время не крестная фея, которая придет на помощь. Если вы обратите внимание на конфронтацию между Турцией и Грецией в 1947 году, НАТО тогда не сделала ничего. В основном каждый свой шаг НАТО предпринимает, сперва проведя множество дискуссий по каждому вопросу, что делает эту организацию очень медлительной в принятии решений. Если Польша примет решение играть по своим правилам, это не будет означать полноценную операцию НАТО. С другой стороны, вы также должны понимать, что вскоре пройдут выборы в Польше, и ЧВК «Вагнер» выглядит как внешняя угроза, но в то же время является внутриполитическим вопросом, на котором сейчас манипулируют. И любые действия в отношении стран-членов НАТО будут восприниматься как начало войны между двумя блоками. Еще раз повторю, это не будет автоматически рассматриваться как военный конфликт. Но если «Вагнер» совершит акт агрессии против польской территории, это будет, скорее всего, актом войны. Надежда Сасс:

Андрей Петрович, ну вот видите, какое мнение прозвучало. Действительно, первый аспект, который стоит выделить, что в случае вступления Польши в войну НАТО останется в стороне, даже несмотря на то, что Польша является участником. То есть, Североатлантический альянс как таковым не является, как вы считаете? Как это можно трактовать, на ваш взгляд?