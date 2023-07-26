Карпенков: идёт боевое слаживание ЧВК «Вагнер» и белорусских бойцов

Новости Беларуси. ЧВК «Вагнер» продолжает совместные тренировки с нашими силовиками. Сегодня они посетили учебный полигон белорусских внутренних войск. Дронщики, штурмовики, артиллеристы – во всем мире нет лучших специалистов. «Вагнер» в Беларуси – об этом рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики». Готовимся таким образом, чтобы завтра мы уже могли вместе вступить в бой плечом к плечу

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

С первых дней, как только ЧВК «Вагнер», такая современная армия, к нам сюда зашла, Александр Григорьевич Лукашенко провел совещание, на котором всем силовикам довел, в связи с чем они прибыли. И чтобы мы пользовались моментом. И привел пример: армия, которая не воюет 40 лет, небоеспособна. Да, много знает, много умеет. Но без боевого опыта – это совершенно не то. Сказал: пользуйтесь таким уникальным опытом, встречайте, знакомьтесь, взаимодействуйте, организовывайте боевое слаживание. И скажу так: буквально с первой недели, когда здесь находился Евгений Викторович, то же самое, произошла встреча. Определились по нашему взаимодействию, были даны контакты, мы по этим контактам встретились здесь и со вторым, и с третьим, и с четвертым лицом в ЧВК «Вагнер». Обговорили все моменты. Министр внутренних дел в понедельник провел рабочее совещание, куда были приглашены командиры всех спецподразделений, органов внутренних дел. И была поставлена задача – в рамках тех задач, для которых предназначены подразделения, начать взаимодействие. Взаимодействие даже не в том плане, чтобы просто проводить занятия. Здесь никого не надо обучать обращаться с автоматом. Или организовывать, проводить специальную операцию. Надо проводить занятие таким образом, чтобы это было одномоментно и боевым слаживанием. Чтобы с первых минут, как только мы начали проводить учения, мы уже могли на завтра вместе вступить в бой плечом к плечу. Какие задачи белорусская армия будет выполнять совместно с ЧВК «Вагнер»?

Николай Карпенков:

Для понимающих людей скажу так: у нас уже совместная закрытая связь. Мы можем в любую минуту связаться, определиться, что необходимо делать, рассчитать силы и средства и выполнять боевую задачу. Поэтому у нас идут сейчас и занятия в плане подготовки специалистов, уникальный опыт люди имеют. И у нас идет боевое слаживание наших подразделений. За основу мы берем во внутренних войсках, конечно, сложная задача в особый период – это борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Мы готовим одну из совместных групп, что это будут диверсанты-террористы, которые действуют в условном районе. А скорее всего, и не одна группа. Мы разворачиваем команду, закрытая связь, РЭП, РЭР, проведение разведки. Поднимаем наш дрон и блокируем район, проводим поисковые мероприятия. И, скажем так, заблокировав эти ДРГ, начинаем их уничтожать. Поэтому здесь нам будет передаваться уникальный опыт, который есть у ЧВК «Вагнер», у этих бойцов, этих героев, применения артиллерии. И своих специалистов будем готовить. И группы наши будут совместные. У них есть артиллерия, у них есть все для ее применения. И здесь они будут нам помогать. Представитель ЧВК «Вагнер»: если будет необходимо, мы поедем выполнять задачи в любое место. Подробнее. «Бог подарил нам то, что у нас находятся сейчас эти подразделения, с которыми мы можем выполнить любые задачи»