Почему Польша волнуется, что ЧВК «Вагнер» находится в Беларуси? Обсудили с Павлом Фельдманом

Надежда Сасс, СТВ: Если говорим о достаточно острой и сложной ситуацией между Польшей и Республикой Беларусь. Постоянно мы слышим в заявлениях отсылки о присутствии ЧВК «Вагнер» на приграничных территориях Беларуси с Польшей. И вот о чем говорит венгерский эксперт, что только если уж какое-то посягательство будет со стороны ЧВК «Вагнер» на территорию Польши, но очень сложно отделить реальные действия от провокации, которые польские власти могут организовать. Как быть и как в этот момент сохранять здравый смысл и холодный ум?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):

Это часть информационной войны, неизбежная составляющая любой современной международной конфронтации. Механизмы военно-политического регулирования процессов в блоке НАТО работают очень медленно и со скрипом. Представим себе, что Польша и страны Балтии таки нарвались на серьезный, внушительный ответ со стороны Союзного государства. Как дальше будет функционировать их натовское прикрытие? Первый механизм. Запускаются консультации. Только консультации. Сколько дней будут длиться эти консультации в блоке НАТО – большой вопрос. Дальше. После консультации внутри блока НАТО, НАТО уведомляет ООН, Совет безопасности о том, что в отношении этих стран якобы кто-то совершил агрессию. Напомню, что в Совете безопасности ООН есть Россия и Китай. И насколько оперативно Совет безопасности отреагирует на такого рода информационный повод – большой вопрос.

Вообще, американцы, когда содействовали расширению блока НАТО, совершили колоссальную, на мой взгляд, ошибку. И серьезно подставили своих западноевропейских партнеров. Они понапринимали туда тех, кого защищать не хотят и не могут. Потому что нет таких средств у них, которые позволили бы адекватно, своевременно, достаточно жестко, симметрично ответить, если вдруг со странами Балтии что-то произойдет. Что произойдет, говорить не будем. Но ЧВК «Вагнер» – это не та структура, которая колоннами в едином порыве вдруг отправится в направление Варшавы или Жешува. Если вдруг начнется большая и горячая война на территории европейского континента как сила спецоперации, как блестящие тонкие военные профессионалы они будут задействованы. Но могу успокоить польских коллег: точно не штурмовая пехота в направлении их границы. Нет, они не настолько наивные.

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