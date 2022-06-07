«Начинают говорить, кем он должен быть». В каком возрасте у ребёнка может проявиться склонность к будущей профессии?
Любимая работа. Деньги и их количество для многих имеют далеко не первостепенное значение при выборе будущей профессии и трудоустройстве. О том, какая же она, работа мечты, и как ее найти, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Каждый год меняет место работы
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Если перед вами человек с большим послужным списком, это пугает или, может быть, наоборот, говорит о стремлении к совершенству? В советские времена, например, таких людей называли летунами и как-то побаивались. То есть это не чтилось.
Наталья Космач, консультант в области найма и управления персоналом:
Какой период в этих списках указан? Сколько – три месяца, год?
Юлия Самусенко:
То есть еще период влияет на этот послужной список?
Наталья Космач:
Есть даже такая статистика: если раньше работодатели смотрели, что человек каждый год меняет свое место работы, их это настораживало. Сейчас новые тенденции: если человек год отработал по контракту – это вроде как ничего, нормально. Мы делаем диагностику людей, то есть проводим тестирование различными методиками, и видим, что порой часто люди ищут себя. Они не могут найти, подбирают себе профессии, которые не подходят им по их поведению, характеру, темпераменту. Это всегда такой глобальный вопрос – профессия моей мечты. Как я пойму, где моя мечта, а где не моя?
«Человек в возрасте до двух лет проявляет себя в той сфере, которая ему очень нравится»
Наталья Космач:
Есть такое интересное наблюдение, такой маленький шутливый тест. Есть мнение, что каждый человек в возрасте до двух лет проявляет себя в той сфере, которая ему очень нравится. Потом, когда он уже взрослеет, много взрослых начинают ему говорить, кем он должен быть.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне трудно представить, в чем двухлетний ребенок может себя проявить.
Наталья Космач:
Надо спрашивать у родителей. Я по себе расскажу, потому что моя дочь все время рисовала везде – на обоях и повсюду.
Виолетта Малькевич, основатель онлайн-школы:
Теперь она дизайнер?
Наталья Космач:
Да, она 3D-художник.
Юлия Самусенко:
Другой пример: я тоже в детстве разрисовывала все стены, исписывала бумагу – рисовала просто без умолку. Но у меня нет абсолютно никакой предрасположенности к рисованию. Больше скажу: я это делаю просто из рук вон плохо.
Виолетта Малькевич:
Но вы творческий человек значит просто. Вы творили.
Наталья Надольская:
Когда вы поговорите со всеми родителями, они скажут, что все дети рисуют на обоях. Мне кажется, это примета возраста.
Очень много зависит от типа нервной системы
Наталья Надольская:
Когда мы учились в школе, проводили специальные тесты, чтобы определить, к чему у нас есть способности либо лежит душа. Если человек во взрослом возрасте хочет все-таки разобраться в себе и понять, чем же я хочу заниматься, что будет приносить мне удовольствие и что для меня лично работа мечты, какие можно дать практические советы? С чего начать, к кому обратиться, какой тест пройти?
Екатерина Рухло, психолог:
Можно, конечно, тестирование пройти. Но можно вспомнить, что ты любил в детстве, но не до двух лет. Возможно, кто-то, например, любил играть в школу, быть учителем – очень часто. Кто-то любил конструировать. Правда, эти навыки, которые у нас в детстве, раньше мы любили что-то делать, играть во что-то, очень влияют. Просто нужно это исследовать и немножечко туда направить. Это не значит, что если ты любил играть в школу и быть учителем, сразу идти в учителя. Можно подумать, что я могу преподавать, где могу помогать другому, допустим, то есть какие-то смежные сферы. Можно так поисследовать, можно посмотреть, какие у тебя таланты, способности. Также очень много зависит еще от типа нервной системы. Нужно посмотреть, какой тип нервной системы, какая склонность у вас, подходит ли вам эта работа.
Хобби приносит успех и удовлетворение
Виолетта Малькевич:
Я когда работала учителем, зачастую родители приходили, говорят: «Как же так? У моего опять тройка». Ведь два – это когда не выучил, пять – это когда выучил и все замечательно. А опять тройка – это вот. Я говорила очень простыми словами: «Смотри, есть жабка, а есть белочка. Если белочка может на деревце туда-сюда, то жабка прыг-прыг внизу – и никак. Хоть ты ей все условия создай, она не прыгнет на это деревце». Точно так же и здесь.
Про тот же спорт. Я к спорту никакого отношения не имею, для меня фитнес. Спорт – это высшие показатели, а фитнес – для здоровья. Так вот, мой сын младший не мог никакие физические нагрузки. Так получилось – вырос астеник, большой. Сердце котенка, а сам здоровый. Он любил конструировать, шахматами занялся. Он в шахматах имеет сейчас разряд. Онлайн собирает, соревнования делает, организовывает с удовольствием. Опять же, хобби приносит успех и удовлетворение.
Пробовать, по-другому никак
Екатерина Рухло:
Вы на него не давили. Видите, он хотел в шахматы. Он астеник.
Виолетта Малькевич:
Но мы предлагали другое. И таэквондо предлагали.
Екатерина Рухло:
Можно предлагать. Важно исследовать с детства: какой у ребенка тип нервной системы, какие склонности, способности, и уже под это подстраивать, то есть создавать поле для развития, предлагать. Взрослому точно так же можно попробовать ходить: на какое-то мероприятие посмотреть, посетить курс, может быть, какой-то пробный урок или несколько пробных уроков. Тоже пробовать, по-другому никак, исследовать.
Виолетта Малькевич:
Я знаю печальные истории, когда родители сами, может быть, не достигли каких-то результатов, особенно если говорить про хоккей или футбол. Берут с пяти лет, а потом говорят: «Все, тащи на себе». Какая будет работа? Вроде бы сначала было хобби, а потом может стать ненавистно.
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