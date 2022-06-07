«Начинают говорить, кем он должен быть». В каком возрасте у ребёнка может проявиться склонность к будущей профессии?

Любимая работа. Деньги и их количество для многих имеют далеко не первостепенное значение при выборе будущей профессии и трудоустройстве. О том, какая же она, работа мечты, и как ее найти, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Каждый год меняет место работы Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Если перед вами человек с большим послужным списком, это пугает или, может быть, наоборот, говорит о стремлении к совершенству? В советские времена, например, таких людей называли летунами и как-то побаивались. То есть это не чтилось.

Наталья Космач, консультант в области найма и управления персоналом:

Какой период в этих списках указан? Сколько – три месяца, год? Юлия Самусенко:

То есть еще период влияет на этот послужной список? Наталья Космач:

Есть даже такая статистика: если раньше работодатели смотрели, что человек каждый год меняет свое место работы, их это настораживало. Сейчас новые тенденции: если человек год отработал по контракту – это вроде как ничего, нормально. Мы делаем диагностику людей, то есть проводим тестирование различными методиками, и видим, что порой часто люди ищут себя. Они не могут найти, подбирают себе профессии, которые не подходят им по их поведению, характеру, темпераменту. Это всегда такой глобальный вопрос – профессия моей мечты. Как я пойму, где моя мечта, а где не моя? «Человек в возрасте до двух лет проявляет себя в той сфере, которая ему очень нравится»

Наталья Космач:

Есть такое интересное наблюдение, такой маленький шутливый тест. Есть мнение, что каждый человек в возрасте до двух лет проявляет себя в той сфере, которая ему очень нравится. Потом, когда он уже взрослеет, много взрослых начинают ему говорить, кем он должен быть. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне трудно представить, в чем двухлетний ребенок может себя проявить. Наталья Космач:

Надо спрашивать у родителей. Я по себе расскажу, потому что моя дочь все время рисовала везде – на обоях и повсюду.

Виолетта Малькевич, основатель онлайн-школы:

Теперь она дизайнер? Наталья Космач:

Да, она 3D-художник. Юлия Самусенко:

Другой пример: я тоже в детстве разрисовывала все стены, исписывала бумагу – рисовала просто без умолку. Но у меня нет абсолютно никакой предрасположенности к рисованию. Больше скажу: я это делаю просто из рук вон плохо. Виолетта Малькевич:

Но вы творческий человек значит просто. Вы творили.

Наталья Надольская:

Когда вы поговорите со всеми родителями, они скажут, что все дети рисуют на обоях. Мне кажется, это примета возраста. Очень много зависит от типа нервной системы Наталья Надольская:

Когда мы учились в школе, проводили специальные тесты, чтобы определить, к чему у нас есть способности либо лежит душа. Если человек во взрослом возрасте хочет все-таки разобраться в себе и понять, чем же я хочу заниматься, что будет приносить мне удовольствие и что для меня лично работа мечты, какие можно дать практические советы? С чего начать, к кому обратиться, какой тест пройти?

Екатерина Рухло, психолог:

Можно, конечно, тестирование пройти. Но можно вспомнить, что ты любил в детстве, но не до двух лет. Возможно, кто-то, например, любил играть в школу, быть учителем – очень часто. Кто-то любил конструировать. Правда, эти навыки, которые у нас в детстве, раньше мы любили что-то делать, играть во что-то, очень влияют. Просто нужно это исследовать и немножечко туда направить. Это не значит, что если ты любил играть в школу и быть учителем, сразу идти в учителя. Можно подумать, что я могу преподавать, где могу помогать другому, допустим, то есть какие-то смежные сферы. Можно так поисследовать, можно посмотреть, какие у тебя таланты, способности. Также очень много зависит еще от типа нервной системы. Нужно посмотреть, какой тип нервной системы, какая склонность у вас, подходит ли вам эта работа. Хобби приносит успех и удовлетворение