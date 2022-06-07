Я в 50 лет пошла в Instagram. Вот как учительница математики открыла онлайн-школу фитнеса

Любимая работа. Деньги и их количество для многих имеют далеко не первостепенное значение при выборе будущей профессии и трудоустройстве. О том, какая же она, работа мечты и как ее найти, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Виолетта Малькевич, основатель онлайн-школы:

Дело в следующем, когда я училась в школе – это было в прошлом веке, 10 классов заканчивала всего. Поскольку поступила с 6 лет, в 16 человек кем хочет стать? У меня очень хорошо получалась математика. Я решила задачи просто на ура. Я решала стать учителем математики. Я прекрасно закончила (с отличием) институт, была комсоргом курса – в общем, движение было такое. Пришла в школу работать с удовольствием и 10 лет отдала этой работе. Многие учились у меня, и в Минске в том числе в школе № 130 я работала.

А потом произошло следующее: когда случились 90-е годы, нужно было либо плакаться и говорить, что настали времена, как все плохо, либо смотреть, что жизнь тебе предлагает. Жизнь предложила следующее: академия физвоспитания давала курсы по переподготовке. Курсы эти были прямо основательные. Я с удовольствием опять училась и пошла работать фитнес-тренером.

Потом, когда случилась пандемия два года назад – я хороший, квалифицированный специалист уже по фитнесу – что делать? Люди все сидят по домам. Что нужно было делать? Я в свои 50 лет пошла в Instagram. Я теперь блогер. Так получилось, что я в Instagram открыла свою фитнес-школу. У меня теперь прекрасно действующая, рабочая фитнес-школа.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Виолетта тот самый пример, когда человек держит руку на пульсе времени и успевает реагировать на эти изменяющиеся условия.