«Интересен фактический опыт». Какова роль диплома в высшем образовании при устройстве на работу?
Любимая работа. Деньги и их количество для многих имеют далеко не первостепенное значение при выборе будущей профессии и трудоустройстве. О том, какая же она, работа мечты и как ее найти, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Со своим прошловековым дипломом я никому не буду интересна
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, раньше просто преувеличивали значение высшего образования. Вспомните, невозможно было просто устроиться на работу, если у тебя нет диплома, корочки. Все шли получать высшее образование не столько за знания, сколько за возможность просто его иметь. Виолетта, вы так хотите прокомментировать?
Виолетта Малькевич, основатель онлайн-школы:
Да. Настолько про меня.
Наталья Надольская:
Сейчас, наоборот, работодатели, возможно, не так смотрят на высшее образование, сколько на навыки и умения будущего претендента?
Виолетта Малькевич:
Как у меня получилось, почему я получила образование в столь красивом своем возрасте? Потому что то место, которое я занимала на рабочем месте – я и сейчас работаю, я тренер по спорту, тренирую оффлайн и онлайн – моя должность подразумевала высшее образование. То есть я должна была иметь ту самую корочку, про которую вы говорили. Но чем больше я учусь, тем больше понимаю такую мысль, хочу донести ее каждому, что богатые люди учатся постоянно, без остановки. А бедный человек отучился, получил корочку и считает, что все. В наше время технологий ежесекундно рождается какая-то новая. Если я буду сидеть со своим прошловековым дипломом, никому не буду интересна.
Наталья Надольская:
Вечные студенты, все время учатся.
«Это не гарантия того, что у вас появится классный сотрудник»
Наталья Надольская:
Наталья, как часто соискатели, кто ищет работников, обращают внимание на высшее образование?
Наталья Космач, консультант в области найма и управления персоналом:
Есть две категории руководителей. Я знакома с теми, кто говорит: «Без высшего образования не возьму». Даже есть: «Я беру только с красным дипломом». Есть такие руководители. Но у них хороший пример – они сами. Успешная бизнесвумен, у нее был красный диплом, и она решила, что все остальные точно так же пошли по ее пути. Есть другие руководители, которые говорят: «Я брал с красным дипломом, и ничего не получилось». Поэтому здесь зависит от самого человека, от способностей. То есть диплом – это не гарантия того, что у вас появится классный сотрудник. Это с одной стороны.
Сейчас, абсолютно верно, мы обращаем внимание больше на навыки. С точки зрения оценки персонала – «Посмотрите мой диплом, сертификат, еще я был на этих курсах» – есть одна категория, где мы очень внимательны, ушки на макушке: «Что же ты мне этими дипломами тычешь?» Нам интересен фактический опыт, что человек сделал за свои годы. Потому что, даже если он студент, в 20 лет кто-то в институте проводит мероприятия, помогает животным, экологии. А кто-то просто рубился в компьютер и не ходил.
«Нужно смотреть на человека и чего он достиг»
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Неужели такой опыт сыграет какую-то роль для работодателя, если он скажет, что я помогал животным? Нигде не работал, но помогал животным и участвую в культурной жизни.
Виолетта Малькевич:
Это же качества его. Это говорит о его качествах.
Наталья Космач:
Что получилось в итоге? Нам интересно, чего добился человек, если мы оцениваем молодого специалиста. Потому что история может быть разная. Один говорит: «Благодаря своим родителям я посетил 15 стран мира». Как бы круто, правда?
Юлия Самусенко:
Благодаря родителям.
Наталья Космач:
Но там нет участия самого человека. Сейчас собеседую соискателей 17, 19, 20 лет, мне очень интересно с ними разговаривать. Точка зрения, глубина и достижения – я просто рада за современное наше поколение. Поэтому здесь нужно смотреть на человека. Человек-достигатор не сидел 20 лет на печи, как кто-то из богатырей. Поэтому всегда нужно смотреть на человека и чего он достиг.
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